Сырский рассказал, сколько квадратных километров удалось деоккупировать ВСУ в Покровске

ВСУ за последние недели вернули под контроль около 16 км² в Покровске, продолжая активные операции и сдерживая продвижение российских войск

13 декабря 2025, 18:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские Силы обороны за последние несколько недель вернули под свой контроль около 16 квадратных километров территории в районе Покровска Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский.

Сырский рассказал, сколько квадратных километров удалось деоккупировать ВСУ в Покровске

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По его словам, интенсивность боевых действий на фронте остаётся чрезвычайно высокой: в отдельные дни количество боёв достигает 300, что является максимальным показателем с начала полномасштабной войны. При этом численность российских войск длительное время держится на уровне около 710 тысяч человек. Сырский отметил, что благодаря действиям ВСУ противнику не удаётся нарастить группировку и компенсировать понесённые потери.

Главнокомандующий подчеркнул, что, несмотря на значительные потери, в ноябре российская армия смогла захватить часть украинских территорий. Однако, по его словам, заявления российской пропаганды о якобы стремительных темпах продвижения войск РФ не соответствуют реальной ситуации. На ряде ключевых направлений украинские подразделения, наоборот, ведут активные наступательные действия и зачищают населённые пункты от противника.

В частности, активные бои продолжаются в Покровско-Мирноградской агломерации. 

"В самом Покровске за последние недели мы вернули под контроль около 16 квадратных километров в северной части города. Логистика в направлении Мирнограда остаётся сложной, но она функционирует", — сообщил Сырский.

Он также отметил, что на Купянском, Константиновском и Приднепровском оперативных направлениях потери территорий не допущены. По словам главнокомандующего, украинские военные удерживают позиции и продолжают сдерживать давление противника.

В завершение Сырский выразил благодарность украинским солдатам, сержантам и офицерам, назвав их главным гарантом независимости государства и сильнейшим аргументом Украины на переговорах о достижении справедливого мира. 

Читайте также на портале "Комментарии" — не верьте никаким диванным экспертам: воины записали трогательное видео из Покровска.




