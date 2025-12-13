logo

Война с Россией Не верьте никаким диванным экспертам: воины записали трогательное видео из Покровска
Не верьте никаким диванным экспертам: воины записали трогательное видео из Покровска

В ДШУ отмечают, что россияне потеряли темп на севере Покровска, бои продолжаются

13 декабря 2025, 16:15
Автор:
Кравцев Сергей

13 декабря 7-й корпус ДШУ сообщил, что контролирует северную часть Покровска, где россияне "потеряли темп". Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ в соцсети.

Не верьте никаким диванным экспертам: воины записали трогательное видео из Покровска

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

"Пропагандисты в четвертый раз за последние полтора месяца объявили о захвате всего Покровска, пытаясь выдать желаемое за действительное. Единственный аргумент – фото и видео с центральной части города. Отмечаем, Силы обороны контролируют север Покровска. Здесь противник потерял темп и не действуют законы вражеской пропаганды. Продолжаются активные наступательные действия для" сообщении.

Сами же военные на видео сообщили, что проводят штурмовые рейды к югу от железной дороги и ликвидируют россиян. Жестокие бои продолжаются. Никакого отступления украинских сил пока нет.                                 

В обновленном отчете британской разведки сообщается, что украинские военные сохраняют ограниченные возможности для проведения локальных рейдовых операций в северной части Покровска, что свидетельствует о сохранении инициативы на отдельных участках фронта.

Читайте на портале "Комментарии" — топовый пропагандист Кремля Владимир Соловьев среди солдат ВС РФ поднял российский флаг на центральной площади Покровска и заявил, что российская армия полностью контролирует город.                        

В строительстве Генштаба ВСУ за 12 декабря сообщается, что на Покровском направлении бои все еще продолжаются. По данным DeepState, северная часть города по-прежнему остается в "серой зоне".





