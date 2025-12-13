13 декабря 7-й корпус ДШУ сообщил, что контролирует северную часть Покровска, где россияне "потеряли темп". Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ в соцсети.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

"Пропагандисты в четвертый раз за последние полтора месяца объявили о захвате всего Покровска, пытаясь выдать желаемое за действительное. Единственный аргумент – фото и видео с центральной части города. Отмечаем, Силы обороны контролируют север Покровска. Здесь противник потерял темп и не действуют законы вражеской пропаганды. Продолжаются активные наступательные действия для" сообщении.

Сами же военные на видео сообщили, что проводят штурмовые рейды к югу от железной дороги и ликвидируют россиян. Жестокие бои продолжаются. Никакого отступления украинских сил пока нет.

В обновленном отчете британской разведки сообщается, что украинские военные сохраняют ограниченные возможности для проведения локальных рейдовых операций в северной части Покровска, что свидетельствует о сохранении инициативы на отдельных участках фронта.

В строительстве Генштаба ВСУ за 12 декабря сообщается, что на Покровском направлении бои все еще продолжаются. По данным DeepState, северная часть города по-прежнему остается в "серой зоне".







