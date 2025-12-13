Чи справді Україна втрачає Покровськ та Сіверськ: у британській розвідці дали відповідь

Російські окупаційні війська продовжують спроби просунутися в районі Сіверська Донецької області, використовуючи складні погодні умови для посилення тиску на позиції Сил оборони України. При цьому заяви Москви про нібито повний контроль над містом не відповідають реальній обстановці на полі бою. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в аналітичному звіті розвідки Великобританії, опублікованому 13 грудня.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За оцінкою британської сторони, підрозділи сухопутних військ РФ намагаються проникнути до Сіверська, прикриваючись туманом. Ймовірно, їм вдалося посісти окремі позиції у центральній частині міста. Однак українські захисники продовжують утримувати західні райони, що свідчить про запеклі бої і відсутність повного контролю з боку російських сил.

У британській розвідці зазначають, що Сіверськ уже тривалий час залишається однією з пріоритетних цілей російської армії. Раніше війська РФ неодноразово робили спроби штурму міста, проте вони закінчувалися безуспішно. Цей населений пункт має стратегічне значення, оскільки прикриває підступи до найбільших міст Донецької області – Слов'янська та Краматорська, які залишаються під контролем України.

Крім того, у звіті наголошується, що українські військові зберігають обмежені можливості для проведення локальних рейдових операцій у північній частині Покровська, що свідчить про збереження ініціативи на окремих ділянках фронту.

Британська розвідка також наголошує, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат у ході інтенсивних бойових дій вздовж усієї лінії зіткнення. За оцінками Лондона, у 2025 році сумарні втрати армії РФ убитими та пораненими можуть досягти близько 395 тисяч осіб, що серйозно підриває боєздатність російських сил.

Читайте також на порталі "Коментарі" — стало зрозуміло, чи готові США дати Україні гарантії по 5 статті НАТО з юридичною силою.