Действительно ли Украина теряет Покровск и Северск: в британской разведке дали ответ

Российские оккупационные войска продолжают попытки продвинуться в районе Северска Донецкой области, используя сложные погодные условия для усиления давления на позиции Сил обороны Украины. При этом заявления Москвы о якобы полном контроле над городом не соответствуют реальной обстановке на поле боя. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в аналитическом отчёте разведки Великобритании, опубликованном 13 декабря.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По оценке британской стороны, подразделения сухопутных войск РФ пытаются проникнуть в Северск, прикрываясь туманом. Вероятно, им удалось занять отдельные позиции в центральной части города. Однако украинские защитники продолжают удерживать западные районы, что свидетельствует о продолжающихся ожесточённых боях и отсутствии полного контроля со стороны российских сил.

В британской разведке отмечают, что Северск уже длительное время остаётся одной из приоритетных целей российской армии. Ранее войска РФ неоднократно предпринимали попытки штурма города, однако они заканчивались безуспешно. Этот населённый пункт имеет стратегическое значение, поскольку прикрывает подступы к более крупным городам Донецкой области – Славянску и Краматорску, которые остаются под контролем Украины.

Кроме того, в отчёте указывается, что украинские военные сохраняют ограниченные возможности для проведения локальных рейдовых операций в северной части Покровска, что свидетельствует о сохранении инициативы на отдельных участках фронта.

Британская разведка также подчёркивает, что российские войска продолжают нести значительные потери в ходе интенсивных боевых действий вдоль всей линии соприкосновения. По оценкам Лондона, в 2025 году суммарные потери армии РФ убитыми и ранеными могут достичь около 395 тысяч человек, что серьёзно подрывает боеспособность российских сил.

