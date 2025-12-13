Не вірте ніяким диванним експертам: воїни записали зворушливе відео з Покровська

Рубрики
13 грудня 7-й корпус ДШВ повідомив, що контролює північну частину Покровська, де росіяни "втратили темп". Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ у соцмережі.
Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел
Самі ж військові на відео повідомили, що проводять штурмові рейди на південь від залізниці та ліквідовують росіян. Жорстокі бої тривають. Жодного відступу українських сил наразі немає.
Варто зазначити, що в оновленому звіті британської розвідки повідомляється, що українські військові зберігають обмежені можливості для проведення локальних рейдових операцій у північній частині Покровська, що свідчить про збереження ініціативи на окремих ділянках фронту.
У зведенні Генштабу ЗСУ за 12 грудня повідомляється, що на Покровському напрямку бої все ще продовжуються. За даними DeepState, північна частина міста, як і раніше, залишається в "сірій зоні".