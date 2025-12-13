Не вірте ніяким диванним експертам: воїни записали зворушливе відео з Покровська

13 грудня 7-й корпус ДШВ повідомив, що контролює північну частину Покровська, де росіяни "втратили темп". Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ у соцмережі.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

"Пропагандисти вчетверте за останні півтора місяця оголосили про захоплення всього Покровська, намагаючись видати бажане за дійсне. Єдиний аргумент – фото та відео з центральної частини міста. Наголошуємо, Сили оборони контролюють північ Покровська. Тут противник втратив темп і не діють закони ворожої пропаганди. Продовжуються активні наступальні дії для відновлення нашого контролю над кожним метром міста", – йдеться у повідомленні.

Самі ж військові на відео повідомили, що проводять штурмові рейди на південь від залізниці та ліквідовують росіян. Жорстокі бої тривають. Жодного відступу українських сил наразі немає.

Варто зазначити, що в оновленому звіті британської розвідки повідомляється, що українські військові зберігають обмежені можливості для проведення локальних рейдових операцій у північній частині Покровська, що свідчить про збереження ініціативи на окремих ділянках фронту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — топовий пропагандист Кремля Володимир Соловйов серед солдатів ЗС РФ підняв російський прапор на центральній площі Покровська і заявив, що російська армія повністю контролює місто.

У зведенні Генштабу ЗСУ за 12 грудня повідомляється, що на Покровському напрямку бої все ще продовжуються. За даними DeepState, північна частина міста, як і раніше, залишається в "сірій зоні".







