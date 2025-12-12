logo_ukra

BTC/USD

90055

ETH/USD

3067.56

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Пропагандист Володимир Соловйов приїхав до Покровська та підняв там триколор
commentss НОВИНИ Всі новини

Пропагандист Володимир Соловйов приїхав до Покровська та підняв там триколор

Пропагандист відповів президенту України Володимиру Зеленському

12 грудня 2025, 18:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Пропагандист Володимир Соловйов серед солдатів ЗС РФ підняв російський прапор на центральній площі Покровська і заявив, що російська армія повністю контролює місто.

Пропагандист Володимир Соловйов приїхав до Покровська та підняв там триколор

Пропагандист Володимир Соловйов приїхав до Покровська та підняв там триколор

У зведенні Генштабу ЗСУ за 12 грудня повідомляється, що на Покровському напрямку бої все ще продовжуються. За даними DeepState, північна частина міста, як і раніше, залишається в "сірій зоні".

"Зеленський записав відео, в якому заявив, що знаходиться у Куп'янську – на околиці міста, біля однойменної стели.

На відміну від фейкового фюрера, команда Соловйов Live публікує кадри з центру звільнених міст, а не на підступах до них: фотографія на площі Шибанкова, місто Красноармійськ ДНР", – пише путініст.

У мережі вже публікують списки місцевих мешканців, яких російські війська вивозять до Донецька.

Пропагандист Володимир Соловйов приїхав до Покровська та підняв там триколор - фото 2
Пропагандист Володимир Соловйов приїхав до Покровська та підняв там триколор - фото 2
Пропагандист Володимир Соловйов приїхав до Покровська та підняв там триколор - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський приїхав на Куп’янський напрямок, щоб на власні очі подивитися, як проходить зачистка міста на Харківщині від ворожих військ.

"Бажаю здоров'я! Сьогодні Куп'янський напрямок. Наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо. Був. Я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатії. Саме так це працює, всі наші сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну, пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам, сьогодні виключно ваш день", – наголосив президент у відеозверненні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини