Пропагандист Володимир Соловйов серед солдатів ЗС РФ підняв російський прапор на центральній площі Покровська і заявив, що російська армія повністю контролює місто.

Пропагандист Володимир Соловйов приїхав до Покровська та підняв там триколор

У зведенні Генштабу ЗСУ за 12 грудня повідомляється, що на Покровському напрямку бої все ще продовжуються. За даними DeepState, північна частина міста, як і раніше, залишається в "сірій зоні".

"Зеленський записав відео, в якому заявив, що знаходиться у Куп'янську – на околиці міста, біля однойменної стели.

На відміну від фейкового фюрера, команда Соловйов Live публікує кадри з центру звільнених міст, а не на підступах до них: фотографія на площі Шибанкова, місто Красноармійськ ДНР", – пише путініст.

У мережі вже публікують списки місцевих мешканців, яких російські війська вивозять до Донецька.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський приїхав на Куп’янський напрямок, щоб на власні очі подивитися, як проходить зачистка міста на Харківщині від ворожих військ.

"Бажаю здоров'я! Сьогодні Куп'янський напрямок. Наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо. Був. Я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатії. Саме так це працює, всі наші сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну, пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам, сьогодні виключно ваш день", – наголосив президент у відеозверненні.