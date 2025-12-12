Пропагандист Владимир Соловьев среди солдат ВС РФ поднял российский флаг на центральной площади Покровска и заявил, что российская армия полностью контролирует город.

Пропагандист Владимир Соловьев приехал в Покровск и поднял там триколор

В сводке Генштаба ВСУ за 12 декабря сообщается, что на Покровском направлении бои все еще продолжаются. По данным DeepState, северная часть города по-прежнему остается в "серой зоне".

"Зеленский записал видео, в котором заявил, что находится в Купянске – на окраине города, возле одноименной стелы.

В отличие от фейкового фюрера, команда Соловьев Live публикует кадры из центра освобожденных городов, а не на подступах к ним: фотография на площади Шибанкова, город Красноармейск ДНР", – пишет путинист.

В сети уже публикуют списки местных жителей, которых российские войска вывозят в Донецк.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Купянское направление, чтобы своими глазами посмотреть, как проходит зачистка города на Харьковщине от вражеских войск.

"Желаю здоровья! Сегодня Купянское направление. Наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске. Мы видим. Был. Я поздравил ребят, спасибо каждому подразделению, всем бьющимся здесь, всем, кто уничтожает оккупанта. Сегодня очень важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов дипломатии. Именно так это работает, все наши сильные позиции внутри страны, сильные позиции в разговоре по окончании войны. Спасибо каждому воину, горжусь вами, благодарю всех наших сухопутных войск, сегодня исключительно ваш день", – подчеркнул президент в видеообращении.