logo_ukra

BTC/USD

90060

ETH/USD

3101.15

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Сирський розповів, скільки квадратних кілометрів вдалося деокупувати ЗСУ у Покровську
commentss НОВИНИ Всі новини

Сирський розповів, скільки квадратних кілометрів вдалося деокупувати ЗСУ у Покровську

ЗСУ за останні тижні повернули під контроль близько 16 км² у Покровську, продовжуючи активні операції та стримуючи просування російських військ

13 грудня 2025, 18:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські Сили оборони протягом останніх кількох тижнів повернули під свій контроль близько 16 квадратних кілометрів території в районі Покровська Донецької області. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Сирський розповів, скільки квадратних кілометрів вдалося деокупувати ЗСУ у Покровську

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, інтенсивність бойових дій на фронті залишається надзвичайно високою: в окремі дні кількість боїв досягає 300, що є максимальним показником початку повномасштабної війни. У цьому чисельність російських військ тривалий час тримається лише на рівні близько 710 тисяч жителів. Сирський зазначив, що завдяки діям ЗСУ противнику не вдається наростити угруповання та компенсувати зазнані втрати.

Головнокомандувач наголосив, що, незважаючи на значні втрати, у листопаді російська армія змогла захопити частину українських територій. Однак, за його словами, заяви російської пропаганди про нібито стрімкі темпи просування військ РФ не відповідають реальній ситуації. На низці ключових напрямів українські підрозділи, навпаки, ведуть активні наступальні дії та зачищають населені пункти від супротивника.

Зокрема, активні бої продовжуються у Покровсько-Мирноградській агломерації.

"У Покровську за останні тижні ми повернули під контроль близько 16 квадратних кілометрів у північній частині міста. Логістика у напрямку Мирнограда залишається складною, але вона функціонує", — повідомив Сирський.

Він також зазначив, що на Куп'янському, Костянтинівському та Придніпровському оперативних напрямках втрати територій не допущені. За словами головнокомандувача, українські військові утримують позиції та продовжують стримувати тиск противника.

На завершення Сирський висловив подяку українським солдатам, сержантам та офіцерам, назвавши їх головним гарантом незалежності держави та найсильнішим аргументом України на переговорах щодо досягнення справедливого світу.

Читайте також на порталі "Коментарі" – не вірте жодним диванним експертам: воїни записали зворушливе відео з Покровська.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини