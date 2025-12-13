Сирський розповів, скільки квадратних кілометрів вдалося деокупувати ЗСУ у Покровську

Українські Сили оборони протягом останніх кількох тижнів повернули під свій контроль близько 16 квадратних кілометрів території в районі Покровська Донецької області. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, інтенсивність бойових дій на фронті залишається надзвичайно високою: в окремі дні кількість боїв досягає 300, що є максимальним показником початку повномасштабної війни. У цьому чисельність російських військ тривалий час тримається лише на рівні близько 710 тисяч жителів. Сирський зазначив, що завдяки діям ЗСУ противнику не вдається наростити угруповання та компенсувати зазнані втрати.

Головнокомандувач наголосив, що, незважаючи на значні втрати, у листопаді російська армія змогла захопити частину українських територій. Однак, за його словами, заяви російської пропаганди про нібито стрімкі темпи просування військ РФ не відповідають реальній ситуації. На низці ключових напрямів українські підрозділи, навпаки, ведуть активні наступальні дії та зачищають населені пункти від супротивника.

Зокрема, активні бої продовжуються у Покровсько-Мирноградській агломерації.

"У Покровську за останні тижні ми повернули під контроль близько 16 квадратних кілометрів у північній частині міста. Логістика у напрямку Мирнограда залишається складною, але вона функціонує", — повідомив Сирський.

Він також зазначив, що на Куп'янському, Костянтинівському та Придніпровському оперативних напрямках втрати територій не допущені. За словами головнокомандувача, українські військові утримують позиції та продовжують стримувати тиск противника.

На завершення Сирський висловив подяку українським солдатам, сержантам та офіцерам, назвавши їх головним гарантом незалежності держави та найсильнішим аргументом України на переговорах щодо досягнення справедливого світу.

