В ВСУ нашли спасительный выход, как и дальше удерживать Покровск и Мирноград

Украинские защитники в последнее время активно организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщени в Facebook Группировки войск "Восток".

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

"Оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке", — отметили в группировке войск "Восток".

Сообщается, что в районе Мирнограда ситуация остается сложной. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи и удерживать свои рубежи.

Также военные акцентировали, что организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки", — добавили в ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские Силы обороны за последние несколько недель вернули под свой контроль около 16 квадратных километров территории в районе Покровска Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский.

По его словам, интенсивность боевых действий на фронте остаётся чрезвычайно высокой: в отдельные дни количество боёв достигает 300, что является максимальным показателем с начала полномасштабной войны. При этом численность российских войск длительное время держится на уровне около 710 тысяч человек.

Сырский отметил, что благодаря действиям ВСУ противнику не удаётся нарастить группировку и компенсировать понесённые потери. Главнокомандующий подчеркнул, что, несмотря на значительные потери, в ноябре российская армия смогла захватить часть украинских территорий. Однако, по его словам, заявления российской пропаганды о якобы стремительных темпах продвижения войск РФ не соответствуют реальной ситуации. На ряде ключевых направлений украинские подразделения, наоборот, ведут активные наступательные действия и зачищают населённые пункты от противника.



