Пруть зі всіх сил: у DeepState розповіли, де росіяни намагаються закріпитися

Російські загарбницькі війська вдаються до численних спроб закріпитися у селі Дронівка Сіверської міської громади Донецької області. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні моніторингового проєкту DeepState у Telegram.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Зокрема, українські оператори дронів продемонстрували відео ураження російських окупантів в Дронівці.

"В населеному пункті давно фіксується ворог з численними спробами закріпитися. Сили Оборони ведуть постійні пошукові роботи в селі і намагаються знищувати ворога, але кількісна перевага противника дається взнаки", — йдеться у повідомленні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські загарбницькі війська просунулися у трьох областях України. Про це інформує моніторинговий аналітичний проект DeepState.

За даними аналітиків, ворог мав успіхи поблизу Кондратівки, яку раніше деокупували ЗСУ. Йдеться про населений пункт Хотинської громади Сумської області. Також окупаційні війська РФ просунулися у Вовчанську на Харківщині. Мав певні успіхи супротивник і на Донеччині.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські воєнні блогери, пов’язані з Кремлем, змушені визнавати успіхи українських сил на Куп’янському напрямку та відкрито критикують російське військове командування за викривлення реальної ситуації на фронті. Про це йдеться у черговому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяви так званих російських "воєнкорів", які фактично спростовують офіційні повідомлення Міноборони РФ. Зокрема, один із них 24 грудня повідомив, що російські війська втратили значну частину плацдарму на західному березі річки Оскіл. За його словами, українські підрозділи відновили контроль над позиціями на північ і північний захід від Куп’янська – в районах Кіндрашівки, Радьківки та на околицях Мирового.



