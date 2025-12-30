РФ оккупировала три села и не только: детали от DeepState

Российские захватчики оккупировали три населенных пункта в Бахмутском районе Донецкой области и продвинулись вблизи Андреевки и в Мирнограде. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении аналитического мониторингового проекта DeepState.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Аналитики зафиксировали, что враг оккупировал село Пазено Соледарской городской громады Бахмутского района, а также села Переездное и Кузьминовка Звановской сельской громады Бахмутского района Донецкой области.

Кроме того, российские оккупационные войска продвинулись вблизи села Андреевка Сумской области и в районе города Мирноград Покровского района.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Покровском направлении российские войска продолжают атаковать украинские позиции небольшими пехотными штурмовыми группами, что свидетельствует о наличии у оккупантов значительных запасов живой силы в дальних тылах. Об этом в эфире Эспрессо рассказал майор, замкомандира 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко.

Также издание "Комментарии" сообщало – по данным аналитического мониторингового проекта DeepState, Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в большей части Гуляйполя Запорожской области. В то же время аналитики предупреждают: дальнейшая оборона города становится все более сложной из-за особенностей местности и характера боевых действий.

Ранее "Комментарии" писали – российские захватнические войска предпринимают многочисленные попытки закрепиться в селе Дроновка Северской городской общины Донецкой области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState в Telegram.



