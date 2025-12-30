logo

BTC/USD

88013

ETH/USD

2985.16

USD/UAH

42.39

EUR/UAH

49.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ оккупировала три села и не только: детали от DeepState
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ оккупировала три села и не только: детали от DeepState

DeepState зафиксировал, что враг оккупировал три села на Донетчине и продвинулся возле Андреевки и Мирнограда

30 декабря 2025, 14:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские захватчики оккупировали три населенных пункта в Бахмутском районе Донецкой области и продвинулись вблизи Андреевки и в Мирнограде. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении аналитического мониторингового проекта DeepState.

РФ оккупировала три села и не только: детали от DeepState

Наступление России. Фото: из открытых источников

Аналитики зафиксировали, что враг оккупировал село Пазено Соледарской городской громады Бахмутского района, а также села Переездное и Кузьминовка Звановской сельской громады Бахмутского района Донецкой области.

Кроме того, российские оккупационные войска продвинулись вблизи села Андреевка Сумской области и в районе города Мирноград Покровского района.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Покровском направлении российские войска продолжают атаковать украинские позиции небольшими пехотными штурмовыми группами, что свидетельствует о наличии у оккупантов значительных запасов живой силы в дальних тылах. Об этом в эфире Эспрессо рассказал майор, замкомандира 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко.

Также издание "Комментарии" сообщало – по данным аналитического мониторингового проекта DeepState, Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в большей части Гуляйполя Запорожской области. В то же время аналитики предупреждают: дальнейшая оборона города становится все более сложной из-за особенностей местности и характера боевых действий.

Ранее "Комментарии" писали – российские захватнические войска предпринимают многочисленные попытки закрепиться в селе Дроновка Северской городской общины Донецкой области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState в Telegram.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DeepStateUA/23015
Теги:

Новости

Все новости