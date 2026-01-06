logo

BTC/USD

93535

ETH/USD

3227.78

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ подобралась еще ближе к ключевому городу на Донбассе: детали от DeepState
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ подобралась еще ближе к ключевому городу на Донбассе: детали от DeepState

Аналитики DeepState фиксируют, что РФ продвинулась к востоку от Славянско-Краматорской агломерации

6 января 2026, 12:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска продвинулись в районах двух населенных пунктов Донецкой области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый аналитический канал "DeepState".

РФ подобралась еще ближе к ключевому городу на Донбассе: детали от DeepState

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся вблизи Федоровки и в Новомаркове", – сообщают аналитики.

Оба населенных пункта находятся к востоку от Славянско-Краматорской агломерации.

Читайте на портале "Комментарии" — российские захватчики оккупировали три населенных пункта в Бахмутском районе Донецкой области и продвинулись вблизи Андреевки и Мирнограда. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении аналитического мониторингового проекта DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало — руководитель проектов безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук заявил в интервью Украинскому Радио, что есть два пути , которые пытаются реализовать украинские защитники: уничтожить наступательный потенциал врага и доукомплектовать армию.

По его мнению, преимущество противника в живой силе можно снизить, уничтожая его. Лакийчук отметил, что это и называется "сбить его наступательный потенциал". Эксперт отметил, что речь идет не только о боях на фронте, но и следует продолжать наносить удары вглубь России, чтобы уничтожать склады боеприпасов, тыловые базы противника, склады горюче-смазочных материалов, арсеналы и важные аэродромы. Лакийчук добавил, что это хоть и очень важно, но недостаточно.

Он пояснил, что Украине необходимо укомплектование армии. У нас бригады укомплектованы на 40–50%. А ведь надо понимать: подразделение наиболее эффективно, когда оно полностью укомплектовано.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости