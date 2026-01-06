РФ подобралась еще ближе к ключевому городу на Донбассе: детали от DeepState

Российские оккупационные войска продвинулись в районах двух населенных пунктов Донецкой области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый аналитический канал "DeepState".

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся вблизи Федоровки и в Новомаркове", – сообщают аналитики.

Оба населенных пункта находятся к востоку от Славянско-Краматорской агломерации.

