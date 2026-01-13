Росіяни прориваються далі: у DeepState розкрили тривожні новини

Російська окупаційна армія продовжує поступово просуватися у Донецькій області. Цього разу фіксується просування біля двох сіл у Лиманській і Бахмутській територіальних громадах. Про це повідомляє український аналітичний моніторинговий проєкт DeepState.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Ворог просунувся поблизу Шандриголового та Свято-Покровського", — йдеться у повідомленні.

На мапі DeepState село Шандриголове Лиманської територіальної громади Донеччини значиться як окуповане.

Статус села Свято-Покровське Бахмутської громади невизначений. На північний схід від цього населеного пункту розташовується окуповане місто Сіверськ.

