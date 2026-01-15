logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Лінія фронту знову зміщується: у яких двох областях найсильніше тисне ворог
commentss НОВИНИ Всі новини

Лінія фронту знову зміщується: у яких двох областях найсильніше тисне ворог

На передовій сталося 118 бойових зіткнень із супротивником

15 січня 2026, 08:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські окупаційні війська прориваються вперед кількох ділянках фронту. Противник зумів просунутися, зокрема, в Донецькій області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті моніторингового аналітичного проекту "DeepState".

Лінія фронту знову зміщується: у яких двох областях найсильніше тисне ворог

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що загарбники досягли успіху поблизу населених пунктів Яблунівка та Залізнянське Донецької області.

Також, за даними аналітиків, супротивник просунувся на території Запорізької області.

"Ворог просунувся поблизу Залізнянського, Яблонівки та у Степногірську", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що офіційного підтвердження від Генштабу цієї інформації немає.

Читайте також на порталі "Коментарі" – російська окупаційна армія продовжує поступово просуватися на Донеччині. На цей раз фіксується просування близько двох сіл у Лиманській та Бахмутській територіальних громадах. Про це повідомляє Український аналітичний моніторинговий проект DeepState.

Також видання "Коментарі" повідомляло – 2025 став для України великим випробуванням. Російський агресор намагався захопити решту території Донецької, Луганської, Запорізької областей, правобережжя Херсонщини, і навіть збирався вийти до Одеси, щоб відрізати вихід до моря. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський .

"Ми не допустили критичних проривів противника, зірвали його плани, багаторазово змушували відкладати терміни спланованих операцій. Вистояли. Тому що наші воїни працювали на кордоні, з повною самовіддачею, завдаючи окупантам максимальних втрат і скоротивши протягом року ворожу армію більш ніж на 418 тис.".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23077
Теги:

Новини

Всі новини