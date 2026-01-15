Лінія фронту знову зміщується: у яких двох областях найсильніше тисне ворог

Російські окупаційні війська прориваються вперед кількох ділянках фронту. Противник зумів просунутися, зокрема, в Донецькій області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті моніторингового аналітичного проекту "DeepState".

Зазначається, що загарбники досягли успіху поблизу населених пунктів Яблунівка та Залізнянське Донецької області.

Також, за даними аналітиків, супротивник просунувся на території Запорізької області.

"Ворог просунувся поблизу Залізнянського, Яблонівки та у Степногірську", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що офіційного підтвердження від Генштабу цієї інформації немає.

"Ми не допустили критичних проривів противника, зірвали його плани, багаторазово змушували відкладати терміни спланованих операцій. Вистояли. Тому що наші воїни працювали на кордоні, з повною самовіддачею, завдаючи окупантам максимальних втрат і скоротивши протягом року ворожу армію більш ніж на 418 тис.".



