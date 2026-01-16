Россияне установили флаг над еще одним населенным пунктом Украины: детали от DeepState

Российские оккупационные войска захватили населенный пункт в Запорожской области. Речь идет о селе Красногорское. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете мониторингового аналитического проекта DeepState. Кроме того, противник продвинулся в городе Гуляйполе и еще двух населенных пунктах.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Красногорское, а также продвинулся в Гуляйполе, вблизи Привольного и Зализнянского", – говорится в сообщении.

При этом официального подтверждения этой информации нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская оккупационная армия продолжает постепенно продвигаться в Донецкой области. В этот раз фиксируется продвижение около двух сел в Лиманской и Бахмутской территориальных общинах. Об этом сообщает украинский аналитический мониторинговый проект DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска прорываются вперед на нескольких участках фронта. Противник сумел продвинуться в том числе в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете мониторингового аналитического проекта "DeepState".

Ранее "Комментарии" писали – 2025 год стал для Украины большим испытанием. Российский агрессор пытался захватить остальную территорию Донецкой, Луганской, Запорожской областей, правобережья Херсонщины, и даже собирался выйти в Одессу, чтобы отрезать выход к морю. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



