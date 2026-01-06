Массовое наступление: Сырский рассказал, что готовит россия

Россия ежедневно производит до 400 дальнобойных ударных беспилотников и стремительно увеличивает собственные силы беспилотных систем. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, подчеркнув, что украинские Силы обороны четко осознают масштаб угрозы, с которой придется столкнуться уже в ближайшее время.

Россия наращивает беспилотные войска

По его словам, беспилотная составляющая активно развивается не только в Украине. Россия фактически повторила украинскую модель и создала отдельные войска беспилотных систем. В настоящее время их численность составляет около 80 тысяч военнослужащих. Уже в 2026 году эти подразделения планируют расширить до 165,5 тысячи человек, а к 2030 году — почти до 210 тысяч.

Сырский отметил, что государственный заказ России на производство дальнобойных дронов выполнен на 106%, что свидетельствует о полной мобилизации российской промышленности в этом направлении. Речь идет не только о количестве, но и системном подходе к использованию беспилотников как ключевого инструмента ведения войны.

В ответ на это перед Силами обороны Украины стоит задача нейтрализовать противника именно в плоскости войны дронов. Для этого планируется создание специализированных подразделений, занимающихся обнаружением и уничтожением высокотехнологичных дроновых формирований врага, их пунктов управления и экипажей.

Главком подчеркнул, что будущие боевые действия все больше переходят в технологическую плоскость, где ключевую роль будут играть беспилотные системы, разведка, управление и быстрота реагирования. Украина готовится к этому сценарию, осознавая масштабы и сложность вызова.

