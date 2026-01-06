«Сдох нацик»: заяви Волкова можуть коштувати йому життя в ЄС

У Литві розпочали перевірку щодо російського політемігранта Леоніда Волкова після його висловлювань про нібито "загибель" командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна. Департамент міграції звернувся до спецслужб із проханням оцінити, чи не становлять заяви Волкова загрозу національній безпеці країни.

Волков про Дениса Капустіна

Причиною стала публікація переписки, яка з’явилася після повідомлень про "смерть" Капустіна. Згодом з’ясувалося, що йшлося про спецоперацію українських спецслужб, а сам командир РДК живий. У листуванні Волков використав формулювання про "денацифікацію" та дозволив собі різкі й образливі висловлювання щодо Капустіна та підрозділу, який воює на боці України.

У повідомленнях Волков не лише схвально відреагував на новини про нібито загибель командира РДК, а й заявив, що Україна, на його думку, не має шансів на перемогу, поки співпрацює з такими структурами. Він також допустив різкі заяви на адресу українського політичного та військового керівництва.

Після розголосу Волков опублікував допис, у якому заявив, що негативно ставиться до неонацистів, а скандальні слова назвав емоційною приватною реакцією. Він визнав, що не мав писати такі повідомлення та не проконтролював емоції.

У литовському законодавстві передбачено, що тимчасову посвідку на проживання іноземця можуть анулювати, якщо його перебування в країні вважають загрозою державній безпеці, громадському порядку або суспільній стабільності. Саме в цьому контексті зараз і розглядаються заяви Волкова.

Скандал викликав широкий резонанс, зокрема через те, що Волков є публічним представником російської опозиції, а його висловлювання фактично повторюють лексику російської пропаганди щодо України та добровольчих підрозділів.



