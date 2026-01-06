«Сдох нацик»: заявления Волкова могут стоить ему жизни в ЕС

В Литве начали проверку в отношении российского политэмигранта Леонида Волкова после его высказываний о якобы "гибели" командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина. Департамент миграции обратился в спецслужбы с просьбой оценить, не представляют ли заявления Волкова угрозу национальной безопасности страны.

Волков про Дениса Капустина

Причиной стала публикация переписки, последовавшей за сообщениями о "смерти" Капустина. Впоследствии выяснилось, что речь шла о спецоперации украинских спецслужб, а сам командир РДК жив. В переписке Волков использовал формулировку о "денацификации" и позволил себе резкие и оскорбительные высказывания по Капустину и подразделению, которое воюет на стороне Украины.

В сообщениях Волков не только одобрительно отреагировал на новости о якобы гибели командира РДК, но и заявил, что у Украины, по его мнению, нет шансов на победу, пока сотрудничает с такими структурами. Он также допустил резкие заявления в адрес украинского политического и военного руководства.

После огласки Волков опубликовал сообщение, в котором заявил, что негативно относится к неонацистам, а скандальные слова назвал эмоциональной частной реакцией. Он признал, что не должен писать такие сообщения и не проконтролировал эмоции.

В литовском законодательстве предусмотрено, что временный вид на жительство иностранца могут аннулировать, если его пребывание в стране считают угрозой государственной безопасности, общественному порядку или общественной стабильности. Именно в этом контексте сейчас рассматриваются заявления Волкова.

Скандал вызвал широкий резонанс, в частности, потому, что Волков является публичным представителем российской оппозиции, а его высказывания фактически повторяют лексику российской пропаганды относительно Украины и добровольческих подразделений.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у странская певица Оля Полякова поделилась воспоминаниями о длительном сотрудничестве с Владимиром Зеленским в период, когда он еще работал в шоу-бизнесе. По ее словам, они пересекались на съемочных площадках почти десять лет задолго до его прихода в политику.