До війни і після: Полякова розповіла, як змінився Зеленський
НОВИНИ

До війни і після: Полякова розповіла, як змінився Зеленський

Оля Полякова розповіла про багаторічну роботу з Володимиром Зеленським до його президентства та пояснила, як війна змінила його характер і стиль лідерства

6 січня 2026, 18:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українська співачка Оля Полякова поділилася спогадами про тривалу співпрацю з Володимиром Зеленським у період, коли він ще працював у шоу-бізнесі. За її словами, вони перетиналися на знімальних майданчиках майже десять років — задовго до його приходу в політику.

До війни і після: Полякова розповіла, як змінився Зеленський

Полякова про Зеленського

Полякова наголосила, що Зеленський завжди різко відрізнявся від багатьох коміків. За її спостереженнями, він ніколи не принижував і не ображав інших у жартах. Його гумор вона описала як м’який, але надзвичайно швидкий, що, на її думку, є ознакою високого інтелекту та здатності миттєво аналізувати ситуацію.

Співачка також зазначила, що ще в телевізійний період у Зеленського були добре розвинені управлінські навички. Він умів організовувати процеси, працювати з великими командами та брати на себе відповідальність за результат — риси, які, за її словами, стали фундаментом його подальшої політичної кар’єри.

Окремо Полякова зупинилася на тому, як повномасштабна війна вплинула на Зеленського як на людину. На її переконання, війна суттєво змінила його внутрішньо, зробила жорсткішим у рішеннях, але водночас ще більш зосередженим і відповідальним. Вона вважає, що нинішній президент — це вже не шоумен, а лідер, сформований надзвичайно важкими обставинами.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що поляк, який раніше критикував Україну та сумнівався в реальності війни, поїхав на тимчасово окуповані території, щоб "перевірити ситуацію на власні очі", але був затриманий російськими силовиками та загинув у місці утримання.
За наявною інформацією, чоловік зник у 2023 році після поїздки в Україну. У Запорізькій області його затримали російські військові та доправили до слідчого ізолятора в Таганрозі. Там він помер. За попередніми даними, смерть настала внаслідок катувань.



Джерело: https://www.thetimes.com/culture/music/article/olya-polyakova-interview-ukraine-music-s2h2lfhs5
