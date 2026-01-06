До війни і після: Полякова розповіла, як змінився Зеленський

Українська співачка Оля Полякова поділилася спогадами про тривалу співпрацю з Володимиром Зеленським у період, коли він ще працював у шоу-бізнесі. За її словами, вони перетиналися на знімальних майданчиках майже десять років — задовго до його приходу в політику.

Полякова про Зеленського

Полякова наголосила, що Зеленський завжди різко відрізнявся від багатьох коміків. За її спостереженнями, він ніколи не принижував і не ображав інших у жартах. Його гумор вона описала як м’який, але надзвичайно швидкий, що, на її думку, є ознакою високого інтелекту та здатності миттєво аналізувати ситуацію.

Співачка також зазначила, що ще в телевізійний період у Зеленського були добре розвинені управлінські навички. Він умів організовувати процеси, працювати з великими командами та брати на себе відповідальність за результат — риси, які, за її словами, стали фундаментом його подальшої політичної кар’єри.

Окремо Полякова зупинилася на тому, як повномасштабна війна вплинула на Зеленського як на людину. На її переконання, війна суттєво змінила його внутрішньо, зробила жорсткішим у рішеннях, але водночас ще більш зосередженим і відповідальним. Вона вважає, що нинішній президент — це вже не шоумен, а лідер, сформований надзвичайно важкими обставинами.

