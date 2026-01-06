До войны и после: Полякова рассказала, как изменился Зеленский

Украинская певица Оля Полякова поделилась воспоминаниями о длительном сотрудничестве с Владимиром Зеленским в период, когда он работал в шоу-бизнесе. По ее словам, они пересекались на съемочных площадках почти десять лет задолго до его прихода в политику.

Полякова про Зеленского

Полякова подчеркнула, что Зеленский всегда резко отличался от многих комиков. По ее наблюдениям, он никогда не унижал и не обижал других в шутках. Его юмор она описала как мягкий, но очень быстрый, что, по ее мнению, является признаком высокого интеллекта и способности мгновенно анализировать ситуацию.

Певица также отметила, что еще в телевизионный период у Зеленского были хорошо развиты управленческие навыки. Он умел организовывать процессы, работать с большими командами и брать на себя ответственность за результат — черты, которые, по ее словам, стали фундаментом его дальнейшей политической карьеры.

Отдельно Полякова остановилась на том, как полномасштабная война повлияла на Зеленского как на человека. По ее убеждению, война существенно изменила его внутренне, ужесточила решения, но в то же время еще более сосредоточенным и ответственным. Она считает, что нынешний президент — это уже не шоумен, а лидер, сформированный тяжелейшими обстоятельствами.

