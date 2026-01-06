logo_ukra

Поляк вирішив перевірити чи справді йде війна в Україні: візит закінчився шокуюче
Поляк вирішив перевірити чи справді йде війна в Україні: візит закінчився шокуюче

Громадянин Польщі, який публічно виступав проти України, загинув після затримання росіянами на окупованій території

6 січня 2026, 18:03
Поляк, який раніше критикував Україну та сумнівався в реальності війни, поїхав на тимчасово окуповані території, щоб "перевірити ситуацію на власні очі", але був затриманий російськими силовиками та загинув у місці утримання.

Поляк вирішив перевірити чи справді йде війна в Україні: візит закінчився шокуюче

Поляк загинув від російських катувань

За наявною інформацією, чоловік зник у 2023 році після поїздки в Україну. У Запорізькій області його затримали російські військові та доправили до слідчого ізолятора в Таганрозі. Там він помер. За попередніми даними, смерть настала внаслідок катувань.

Відомо, що загиблий публічно висловлював антиукраїнські погляди та ставив під сумнів масштаб і сам факт війни. Саме з цієї причини він вирішив вирушити на окуповані території.

Після підтвердження загибелі громадянина Польщі офіційна Варшава направила Москві дипломатичну ноту. Польська сторона вимагає надати офіційні пояснення щодо обставин затримання, утримання та смерті свого громадянина.

Ситуація викликала широкий резонанс і стала черговим підтвердженням ризиків, пов’язаних із перебуванням цивільних осіб на окупованих Росією територіях, незалежно від їхніх політичних поглядів чи позиції щодо війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українські прикордонники відмовили у в’їзді 53-річному громадянину Італії через проросійські погляди та виправдання збройної агресії РФ проти України. Рішення ухвалили після перевірки під час проходження контролю на кордоні.
Іноземець прибув автобусом до пункту пропуску Чоп. Його особа заздалегідь привернула увагу прикордонних служб після публікації в соцмережах, яка швидко набула розголосу. Під час перевірки за участі інших служб було підтверджено, що чоловік публічно підтримує Росію та виправдовує війну проти України, що суперечить українському законодавству.



