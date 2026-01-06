logo_ukra

«Я ляжу, але воно не заїде»: проросійського італійця не пустили в Україну
«Я ляжу, але воно не заїде»: проросійського італійця не пустили в Україну

В Україну не впустили громадянина Італії через проросійські заяви, а історія з кордону перетворилася на гучний мем у соцмережах

6 січня 2026, 17:23
Українські прикордонники відмовили у в’їзді 53-річному громадянину Італії через проросійські погляди та виправдання збройної агресії РФ проти України. Рішення ухвалили після перевірки під час проходження контролю на кордоні.

«Я ляжу, але воно не заїде»: проросійського італійця не пустили в Україну

Італійця не пустили в Україну через його любов до путіна

Іноземець прибув автобусом до пункту пропуску Чоп. Його особа заздалегідь привернула увагу прикордонних служб після публікації в соцмережах, яка швидко набула розголосу. Під час перевірки за участі інших служб було підтверджено, що чоловік публічно підтримує Росію та виправдовує війну проти України, що суперечить українському законодавству.


У результаті прикордонники відмовили йому в перетині державного кордону та винесли рішення про заборону в’їзду в Україну строком на три роки.

Паралельно історія отримала гучний резонанс у соцмережах. Італієць, якого користувачі назвали Рокко, подорожував разом із дружиною-українкою та навіть був одягнений у вишиванку. Під час поїздки автобусом він почав відкрито критикувати Україну та її президента, висловлював повагу до Путіна та заявляв, що його дружина нібито "думає так само".

Одна з пасажирок публічно пообіцяла повідомити прикордонникам про позицію чоловіка. Після прибуття на кордон італійця запросили на бесіду, яка завершилася відмовою у в’їзді. Ситуація швидко завірусилася в мережі, а сам Рокко з його проросійськими відео став героєм мемів.

Фраза українки "Я ляжу, але воно не заїде в Україну" за кілька годин перетворилася на символ і девіз соцмереж, уособлюючи громадянську позицію та нетерпимість до підтримки агресора.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на півночі Китаю, неподалік кордону з Росією, існує поселення Еньхе, яке формально вважається осередком російської меншини. Однак на практиці російська мова, культура та релігія там майже повністю зникли, залишивши лише зовнішні символи.



Джерело: https://t.me/DPSUkr/30629
