«Я ляжу, але воно не заїде»: проросійського італійця не пустили в Україну

Українські прикордонники відмовили у в’їзді 53-річному громадянину Італії через проросійські погляди та виправдання збройної агресії РФ проти України. Рішення ухвалили після перевірки під час проходження контролю на кордоні.

Італійця не пустили в Україну через його любов до путіна

Іноземець прибув автобусом до пункту пропуску Чоп. Його особа заздалегідь привернула увагу прикордонних служб після публікації в соцмережах, яка швидко набула розголосу. Під час перевірки за участі інших служб було підтверджено, що чоловік публічно підтримує Росію та виправдовує війну проти України, що суперечить українському законодавству.







У результаті прикордонники відмовили йому в перетині державного кордону та винесли рішення про заборону в’їзду в Україну строком на три роки.

Паралельно історія отримала гучний резонанс у соцмережах. Італієць, якого користувачі назвали Рокко, подорожував разом із дружиною-українкою та навіть був одягнений у вишиванку. Під час поїздки автобусом він почав відкрито критикувати Україну та її президента, висловлював повагу до Путіна та заявляв, що його дружина нібито "думає так само".

Одна з пасажирок публічно пообіцяла повідомити прикордонникам про позицію чоловіка. Після прибуття на кордон італійця запросили на бесіду, яка завершилася відмовою у в’їзді. Ситуація швидко завірусилася в мережі, а сам Рокко з його проросійськими відео став героєм мемів.

Фраза українки "Я ляжу, але воно не заїде в Україну" за кілька годин перетворилася на символ і девіз соцмереж, уособлюючи громадянську позицію та нетерпимість до підтримки агресора.

