На півночі Китаю, неподалік кордону з Росією, існує поселення Еньхе, яке формально вважається осередком російської меншини. Однак на практиці російська мова, культура та релігія там майже повністю зникли, залишивши лише зовнішні символи.

Російське селище у Китаї

Поселок був створений китайською владою як територія для збереження самобутності невеликої російської громади. Масовий приплив росіян розпочався ще у XIX столітті після відкриття золотих родовищ. Протягом десятиліть Еньхе залишався місцем компактного проживання російського населення.

Сьогодні в поселенні мешкає майже три тисячі людей. Близько 40% жителів офіційно вважають себе етнічними росіянами, однак переважна більшість із них не володіє жодною мовою, окрім китайської. Після кількох поколінь змішаних шлюбів із китайцями, монголами та іншими народами регіону громада фактично втратила зв’язок із мовою, традиціями та християнською вірою. Люди, які ідентифікують себе як росіяни, мають китайські імена й ведуть звичайний для регіону спосіб життя.

У місцевій початковій школі більше не викладають російську мову. У поселенні немає православної церкви, яка раніше була важливим елементом громади. Від російської присутності залишилися лише поодинокі символи — берези, дерев’яні хижини в сибірському стилі, написи кирилицею, водка та невеликий музей.

Історія Еньхе стала ілюстрацією того, як мовна й культурна ідентичність може зникнути без асиміляційного тиску ззовні — на відміну від риторики Кремля про "захист російськомовних" за кордоном. У Китаї російська спільнота втратила свою самобутність природним шляхом, без воєн і анексій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що о перація із зачистки Куп’янська в нинішніх умовах війни не буде швидкою та може тривати до місяця. Про це заявив старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс", коментуючи реалії бойових дій у міській забудові.