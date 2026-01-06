logo

BTC/USD

93491

ETH/USD

3267.31

USD/UAH

42.56

EUR/UAH

49.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно «Русский поселок» в Китае
commentss НОВОСТИ Все новости

«Русский поселок» в Китае

На севере Китая сохранился так называемый «русский поселок», в котором почти исчезли язык, вера и культурная идентичность, несмотря на официальный статус русского меньшинства

6 января 2026, 17:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На севере Китая, недалеко от границы с Россией, существует поселение Эньхэ, которое формально считается средоточием российского меньшинства. Однако на практике русский язык, культура и религия почти полностью исчезли, оставив лишь внешние символы.

«Русский поселок» в Китае

Русский поселок в Китае

Поселок был создан китайскими властями как территория для сохранения самобытности небольшой российской общины. Массовый приток русских начался еще в XIX веке после открытия золотых месторождений. В течение десятилетий Эньхэ оставался местом компактного проживания русского населения.

Сегодня в поселении проживает около трех тысяч человек. Около 40% жителей официально считают себя этническими русскими, однако подавляющее большинство из них не владеют ни одним языком, кроме китайского. После нескольких поколений смешанных браков с китайцами, монголами и другими народами региона, община фактически потеряла связь с языком, традициями и христианской верой. Люди, идентифицирующие себя как русские, имеют китайские имена и ведут обычный для региона образ жизни.

В местной начальной школе больше не преподают русский язык. В поселении нет православной церкви, которая раньше являлась важным элементом общины. От русского присутствия остались лишь единичные символы — березы, деревянные хижины в сибирском стиле, надписи кириллицей, водка и небольшой музей.

История Эньхэ стала иллюстрацией того, как языковая и культурная идентичность может исчезнуть без ассимиляционного давления извне — в отличие от риторики Кремля о "защите русскоязычных" за границей. В Китае российское сообщество потеряло свою самобытность естественным путем, без войн и аннексий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что операция по зачистке Купянска в нынешних условиях войны не будет быстрой и может длиться до месяца. Об этом заявил старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алексом", комментируя реалии боевых действий в городской застройке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2026/01/04/world/asia/china-russia-xi-putin.html
Теги:

Новости

Все новости