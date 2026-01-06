На севере Китая, недалеко от границы с Россией, существует поселение Эньхэ, которое формально считается средоточием российского меньшинства. Однако на практике русский язык, культура и религия почти полностью исчезли, оставив лишь внешние символы.

Русский поселок в Китае

Поселок был создан китайскими властями как территория для сохранения самобытности небольшой российской общины. Массовый приток русских начался еще в XIX веке после открытия золотых месторождений. В течение десятилетий Эньхэ оставался местом компактного проживания русского населения.

Сегодня в поселении проживает около трех тысяч человек. Около 40% жителей официально считают себя этническими русскими, однако подавляющее большинство из них не владеют ни одним языком, кроме китайского. После нескольких поколений смешанных браков с китайцами, монголами и другими народами региона, община фактически потеряла связь с языком, традициями и христианской верой. Люди, идентифицирующие себя как русские, имеют китайские имена и ведут обычный для региона образ жизни.

В местной начальной школе больше не преподают русский язык. В поселении нет православной церкви, которая раньше являлась важным элементом общины. От русского присутствия остались лишь единичные символы — березы, деревянные хижины в сибирском стиле, надписи кириллицей, водка и небольшой музей.

История Эньхэ стала иллюстрацией того, как языковая и культурная идентичность может исчезнуть без ассимиляционного давления извне — в отличие от риторики Кремля о "защите русскоязычных" за границей. В Китае российское сообщество потеряло свою самобытность естественным путем, без войн и аннексий.

