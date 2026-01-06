Скільки по часу може тривати зачистка Купʼянську: відповідь військових

Операція із зачистки Куп’янська в нинішніх умовах війни не буде швидкою та може тривати до місяця. Про це заявив старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс", коментуючи реалії бойових дій у міській забудові.

Зачистка Купʼянська

За його словами, подібні операції потребують значної концентрації ресурсів, великої кількості особового складу та часу. У сучасній війні бої в межах населених пунктів є особливо складними, адже противник використовує щільну забудову, підземні комунікації та цивільну інфраструктуру.

Військовий наголосив, що реальні строки таких операцій часто не відповідають тому, як ситуація виглядає у зведеннях або на картах відкритих джерел. Як приклад він навів бойові дії на Добропільському напрямку, де процеси тривали значно довше, ніж це відображалося в інформаційному просторі.

У випадку Куп’янська складність зростає через масштаб міста. Це означає ще більші витрати часу, техніки та людського ресурсу. За словами офіцера, очікувати швидкого завершення зачистки було б помилкою, адже подібні дії є системною та виснажливою роботою.

У Силах оборони підкреслюють, що успіх таких операцій визначається не швидкістю, а стабільністю, контролем території та збереженням особового складу.

