Сколько по времени займет зачистка Купянска: ответ военных
Сколько по времени займет зачистка Купянска: ответ военных

Зачистка Купянска может растянуться на неделе из-за масштаба города и высоких ресурсных расходов, предупреждают в Силах обороны

6 января 2026, 16:47
Автор:
Ткачова Марія

Операция по зачистке Купянска в нынешних условиях войны не будет быстрой и может занять до месяца. Об этом заявил старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алексом", комментируя реалии боевых действий в городской застройке.

Сколько по времени займет зачистка Купянска: ответ военных

Зачистка Купянска

По его словам, подобные операции нуждаются в значительной концентрации ресурсов, большом количестве личного состава и времени. В современной войне бои в пределах населенных пунктов особенно сложны, ведь противник использует плотную застройку, подземные коммуникации и гражданскую инфраструктуру.

Военный отметил, что реальные сроки таких операций часто не соответствуют тому, как ситуация выглядит в сводках или на открытых картах. В качестве примера он привел боевые действия на Добропольском направлении, где процессы продолжались гораздо дольше, чем это отражалось в информационном пространстве.

В случае Купянской сложности растет из-за масштаба города. Это означает еще большие затраты времени, техники и человеческого ресурса. По словам офицера, ожидать скорого завершения зачистки было бы ошибкой, ведь подобные действия являются системной и изнурительной работой.

В силах обороны подчеркивают, что успех таких операций определяется не скоростью, а стабильностью, контролем территории и сохранением личного состава.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина вместе с международными партнерами находится на финальной стадии согласования пакета из шести–семи стратегических документов, касающихся прекращения огня и послевоенного урегулирования. Об этом сообщают европейские дипломаты, вовлеченные в процесс переговоров.



Источник: https://t.me/officer_33/6617
