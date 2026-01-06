Сколько по времени займет зачистка Купянска: ответ военных

Рубрики
Операция по зачистке Купянска в нынешних условиях войны не будет быстрой и может занять до месяца. Об этом заявил старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алексом", комментируя реалии боевых действий в городской застройке.
Зачистка Купянска
По его словам, подобные операции нуждаются в значительной концентрации ресурсов, большом количестве личного состава и времени. В современной войне бои в пределах населенных пунктов особенно сложны, ведь противник использует плотную застройку, подземные коммуникации и гражданскую инфраструктуру.
Военный отметил, что реальные сроки таких операций часто не соответствуют тому, как ситуация выглядит в сводках или на открытых картах. В качестве примера он привел боевые действия на Добропольском направлении, где процессы продолжались гораздо дольше, чем это отражалось в информационном пространстве.
В случае Купянской сложности растет из-за масштаба города. Это означает еще большие затраты времени, техники и человеческого ресурса. По словам офицера, ожидать скорого завершения зачистки было бы ошибкой, ведь подобные действия являются системной и изнурительной работой.
В силах обороны подчеркивают, что успех таких операций определяется не скоростью, а стабильностью, контролем территории и сохранением личного состава.