«Я лягу, но оно не заедет»: пророссийского итальянца не пустили в Украину

Украинские пограничники отказали во въезде 53-летнему гражданину Италии из-за пророссийских взглядов и оправданий вооруженной агрессии РФ против Украины. Решение было принято после проверки во время прохождения контроля на границе.

Итальянца не пустили в Украину из-за его любви к Путину

Иностранец прибыл на автобусе в пункт пропуска Чоп. Его лицо заранее привлекло внимание пограничных служб после публикации в соцсетях, которая быстро получила огласку. В ходе проверки с участием других служб было подтверждено, что мужчина публично поддерживает Россию и оправдывает войну против Украины, что противоречит украинскому законодательству.







В результате пограничники отказали ему в пересечении государственной границы и вынесли решение о запрещении въезда в Украину сроком на три года.

Параллельно история получила громкий резонанс в соцсетях. Итальянец, которого пользователи назвали Рокко, путешествовал вместе с женой-украинкой и даже был одет в вышиванку. Во время поездки на автобусе он начал открыто критиковать Украину и ее президента, выражал уважение к Путину и заявлял, что его жена якобы "думает так же".

Одна из пассажирок публично пообещала сообщить пограничникам о позиции мужчины. По прибытии на границу итальянца пригласили на завершившуюся отказом во въезде беседу. Ситуация быстро завирусилась в сети, а сам Рокко с его пророссийским видео стал героем мемов.

Фраза украинки "Я лягу, но оно не заедет в Украину" через несколько часов превратилась в символ и девиз соцсетей, олицетворяя гражданскую позицию и нетерпимость к поддержке агрессора.

