Поляк, ранее критиковавший Украину и сомневавшийся в реальности войны, уехал на временно оккупированные территории, чтобы "проверить ситуацию своими глазами", но был задержан российскими силовиками и погиб в месте содержания.

Поляк погиб от российских пыток

По имеющейся информации, мужчина скрылся в 2023 году после поездки в Украину. В Запорожской области его задержали российские военные и доставили в следственный изолятор в Таганроге. Там он скончался. По предварительным данным, смерть наступила в результате пыток.

Известно, что погибший публично выражал антиукраинские взгляды и подвергал сомнению масштаб и сам факт войны. Именно по этой причине он решил отправиться на оккупированные территории.

После подтверждения гибели гражданина Польши, официальная Варшава направила Москве дипломатическую ноту. Польская сторона требует предоставить официальные объяснения обстоятельств задержания, содержания и смерти своего гражданина.

Ситуация вызвала широкий резонанс и стала очередным подтверждением рисков, связанных с пребыванием гражданских лиц на оккупированных Россией территориях, независимо от их политических взглядов или позиции в отношении войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские пограничники отказали во въезде 53-летнему гражданину Италии из-за пророссийских взглядов и оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины. Решение было принято после проверки во время прохождения контроля на границе.

Иностранец прибыл на автобусе в пункт пропуска Чоп. Его лицо заранее привлекло внимание пограничных служб после публикации в соцсетях, которая быстро получила огласку. В ходе проверки с участием других служб было подтверждено, что мужчина публично поддерживает Россию и оправдывает войну против Украины, что противоречит украинскому законодательству.

