Поляк решил проверить действительно идет война в Украине: визит закончился шокирующе

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Поляк, ранее критиковавший Украину и сомневавшийся в реальности войны, уехал на временно оккупированные территории, чтобы "проверить ситуацию своими глазами", но был задержан российскими силовиками и погиб в месте содержания.
Поляк погиб от российских пыток
По имеющейся информации, мужчина скрылся в 2023 году после поездки в Украину. В Запорожской области его задержали российские военные и доставили в следственный изолятор в Таганроге. Там он скончался. По предварительным данным, смерть наступила в результате пыток.
Известно, что погибший публично выражал антиукраинские взгляды и подвергал сомнению масштаб и сам факт войны. Именно по этой причине он решил отправиться на оккупированные территории.
После подтверждения гибели гражданина Польши, официальная Варшава направила Москве дипломатическую ноту. Польская сторона требует предоставить официальные объяснения обстоятельств задержания, содержания и смерти своего гражданина.
Ситуация вызвала широкий резонанс и стала очередным подтверждением рисков, связанных с пребыванием гражданских лиц на оккупированных Россией территориях, независимо от их политических взглядов или позиции в отношении войны.