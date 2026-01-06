logo_ukra

Масовий наступ: Сирський розповів, що готує росія
commentss НОВИНИ Всі новини

Масовий наступ: Сирський розповів, що готує росія

Росія нарощує масове виробництво дальнобійних дронів і готується до масштабної війни безпілотників, до якої Україна змушена адаптуватися вже зараз

6 січня 2026, 20:25
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Росія щоденно виробляє до 400 дальнобійних ударних безпілотників і стрімко нарощує власні сили безпілотних систем. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, наголосивши, що українські Сили оборони чітко усвідомлюють масштаб загрози, з якою доведеться зіткнутися вже найближчим часом.

Масовий наступ: Сирський розповів, що готує росія

Росія нарощує безпілотні війська

За його словами, безпілотна складова активно розвивається не лише в Україні. Росія фактично повторила українську модель і створила окремі війська безпілотних систем. Наразі їхня чисельність становить близько 80 тисяч військовослужбовців. Уже в 2026 році ці підрозділи планують розширити до 165,5 тисяч осіб, а до 2030 року — майже до 210 тисяч.

Сирський зазначив, що державне замовлення Росії на виробництво дальнобійних дронів виконане на 106%, що свідчить про повну мобілізацію російської промисловості в цьому напрямку. Йдеться не лише про кількість, а й про системний підхід до використання безпілотників як ключового інструменту ведення війни.

У відповідь на це перед Силами оборони України стоїть завдання нейтралізувати противника саме в площині війни дронів. Для цього планується створення спеціалізованих підрозділів, які займатимуться виявленням і знищенням високотехнологічних дронових формувань ворога, їхніх пунктів управління та екіпажів.

Головком підкреслив, що майбутні бойові дії дедалі більше переходять у технологічну площину, де ключову роль відіграватимуть безпілотні системи, розвідка, управління та швидкість реагування. Україна готується до цього сценарію, усвідомлюючи масштаби та складність виклику.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Литві розпочали перевірку щодо російського політемігранта Леоніда Волкова після його висловлювань про нібито "загибель" командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна. Департамент міграції звернувся до спецслужб із проханням оцінити, чи не становлять заяви Волкова загрозу національній безпеці країни.



Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33475
