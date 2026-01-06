Масовий наступ: Сирський розповів, що готує росія

Росія щоденно виробляє до 400 дальнобійних ударних безпілотників і стрімко нарощує власні сили безпілотних систем. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, наголосивши, що українські Сили оборони чітко усвідомлюють масштаб загрози, з якою доведеться зіткнутися вже найближчим часом.

Росія нарощує безпілотні війська

За його словами, безпілотна складова активно розвивається не лише в Україні. Росія фактично повторила українську модель і створила окремі війська безпілотних систем. Наразі їхня чисельність становить близько 80 тисяч військовослужбовців. Уже в 2026 році ці підрозділи планують розширити до 165,5 тисяч осіб, а до 2030 року — майже до 210 тисяч.

Сирський зазначив, що державне замовлення Росії на виробництво дальнобійних дронів виконане на 106%, що свідчить про повну мобілізацію російської промисловості в цьому напрямку. Йдеться не лише про кількість, а й про системний підхід до використання безпілотників як ключового інструменту ведення війни.

У відповідь на це перед Силами оборони України стоїть завдання нейтралізувати противника саме в площині війни дронів. Для цього планується створення спеціалізованих підрозділів, які займатимуться виявленням і знищенням високотехнологічних дронових формувань ворога, їхніх пунктів управління та екіпажів.

Головком підкреслив, що майбутні бойові дії дедалі більше переходять у технологічну площину, де ключову роль відіграватимуть безпілотні системи, розвідка, управління та швидкість реагування. Україна готується до цього сценарію, усвідомлюючи масштаби та складність виклику.

