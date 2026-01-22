logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Переговорний процес щодо України піде на нове коло: що зараз запропонує Путін
commentss НОВИНИ Всі новини

Переговорний процес щодо України піде на нове коло: що зараз запропонує Путін

У силу того, що Україна повністю залежна від США, як головного переговорника, у нас немає іншого варіанту ніж шукати відповідь на питання: «чому ця війна не вигідна США»

22 січня 2026, 07:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Після Гренландії в Трампа вивільниться час для України та Ірану. При цьому не потрібно сумніватися, що зараз Путін запропонує якісь чергові неприйнятні умови миру і весь переговорний процес піде на нове коло. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

Переговорний процес щодо України піде на нове коло: що зараз запропонує Путін

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважує, що зараз буде доречним повторити те, що він говорив напередодні: та конструкція переговорів, яка існувала досі зайшла в глухий кут. 

"У силу того, що ми повністю залежні від США, як головного переговорника, у нас немає іншого варіанту ніж шукати відповідь на питання: "чому ця війна не вигідна США". Продовжувати жити в чотирикутнику "території – зняття санкцій з РФ – вигоди для США – європейські цінності" можна, але за рік ми не добилися практично нічого. На столі лежать ті самі карти і в 2026 році вони будуть незмінними", – зазначив Вадим Денисенко.

Політолог наголошує, кампанія "війна не вигідна Трампу" — складна і системна. Але, якщо до неї поставитися саме, як до кампанії, а не до кавалерійського наскоку, в неї можна зіграти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп направив українському лідеру Володимиру Зеленському запрошення приєднатися до Ради миру, пише Financial Times з посиланням на свої джерела. Однак Україна поки не поспішає погоджуватися на пропозицію, оскільки серед запрошених до Ради є російський диктатор Володимир Путін і білоруський глава Олександр Лукашенко. Про що говорить такий крок Трампа? Чи є привід для хвилювання, що таким чином Вашингтон продовжує поетапно виводити Москву із ізоляції? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – стало відомо, хто єдиний із лідерів у ЄС погодився на членство у Раді миру Трампа.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини