Переговорний процес щодо України піде на нове коло: що зараз запропонує Путін

Після Гренландії в Трампа вивільниться час для України та Ірану. При цьому не потрібно сумніватися, що зараз Путін запропонує якісь чергові неприйнятні умови миру і весь переговорний процес піде на нове коло. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважує, що зараз буде доречним повторити те, що він говорив напередодні: та конструкція переговорів, яка існувала досі зайшла в глухий кут.

"У силу того, що ми повністю залежні від США, як головного переговорника, у нас немає іншого варіанту ніж шукати відповідь на питання: "чому ця війна не вигідна США". Продовжувати жити в чотирикутнику "території – зняття санкцій з РФ – вигоди для США – європейські цінності" можна, але за рік ми не добилися практично нічого. На столі лежать ті самі карти і в 2026 році вони будуть незмінними", – зазначив Вадим Денисенко.

Політолог наголошує, кампанія "війна не вигідна Трампу" — складна і системна. Але, якщо до неї поставитися саме, як до кампанії, а не до кавалерійського наскоку, в неї можна зіграти.

