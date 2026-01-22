Переговорный процесс по Украине пойдет на новый круг: что сейчас предложит Путин

После Гренландии у Трампа высвободится время для Украины и Ирана. При этом не следует сомневаться, что сейчас Путин предложит какие-то очередные неприемлемые условия мира и весь переговорный процесс пойдет на новый круг. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что сейчас уместно повторить то, что он говорил накануне: та существовавшая до сих пор конструкция переговоров зашла в тупик.

"В силу того, что мы полностью зависимы от США, как главного переговорщика, у нас нет другого варианта, чем искать ответ на вопрос: "почему эта война не выгодна США". Продолжать жить в четырехугольнике "территории – снятие санкций с РФ – выгоды для США – европейские ценности" можно, но через год мы не добились практически ничего. На столе лежат те же карты и в 2026 году они будут неизменными", – отметил Вадим Денисенко.

Политолог отмечает, кампания "война не выгодна Трампу" – сложная и системная. Но если к ней отнестись именно, как к кампании, а не к кавалерийскому наскоку, в нее можно сыграть.

