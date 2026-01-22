Переговорный процесс по Украине пойдет на новый круг: что сейчас предложит Путин

Рубрики
Кравцев Сергей
После Гренландии у Трампа высвободится время для Украины и Ирана. При этом не следует сомневаться, что сейчас Путин предложит какие-то очередные неприемлемые условия мира и весь переговорный процесс пойдет на новый круг. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, что сейчас уместно повторить то, что он говорил накануне: та существовавшая до сих пор конструкция переговоров зашла в тупик.
Политолог отмечает, кампания "война не выгодна Трампу" – сложная и системная. Но если к ней отнестись именно, как к кампании, а не к кавалерийскому наскоку, в нее можно сыграть.
