Навіщо Трампу Рада миру з Росією: чи є привід для хвилювання

Президент США Дональд Трамп направив українському лідеру Володимиру Зеленському запрошення приєднатися до Ради миру, пише Financial Times з посиланням на свої джерела. Однак Україна поки не поспішає погоджуватися на пропозицію, оскільки серед запрошених до Ради є російський диктатор Володимир Путін і білоруський глава Олександр Лукашенко. Про що говорить такий крок Трампа? Чи є привід для хвилювання, що таким чином Вашингтон продовжує поетапно виводити Москву із ізоляції? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Рада миру

Трампу зручно говорити з диктаторами

Засновник соціологічної компанії Active Group, політичний експерт Андрій Єрьоменко зазначив, щодо виведення путіна з ізоляції, то після особистої зустрічі повністю зрозуміло, що Трамп цього прагне.

"Думаю, що це – суто психологічна історія. Бо Трампу зручно говорити з такими людьми. Він взагалі прагне бути диктатором. Весь його стиль перемовин проходить по формату: ви зобов'язані робити все, що я хочу і начхати на всі процедури, бо інакше я… і далі якісь погрози. І диктатори для нього зрозумілі. З Лукашенко він також веде перемовини", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Щодо цього дивного утворення Ради миру, то участь у ньому Трамп намагається продати, а грошима розпоряджатись сам. Логічно, що туди не сильно хочуть вступати інші країни. Тим більше в умовах, коли там опиняться диктатори, з якими за один стіл сідати не можна.

"Щодо хвилювань. Ні, я би не хвилювався завчасно, бо більшість таких закидів Трампа закінчується тим, що він "відповзає" (Trump Always Chickens Out). І постійно знаходиться в емоційних гойдалках, як змінюється його позиція щодо того, виграє Україна чи програє при тому, що радикальних змін на фронті не відбувається. Окрім того, у Трампа зараз є багато внутрішніх проблем. Він сам сказав, що, якщо вибори будуть для нього невдалими, то його посадять", – підсумував Андрій Єрьоменко.

Трамп живе з ідеєю розвалу ЄС

Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян відразу відкинув думки про те, що після запрошення Росії до Ради миру потрібно панікувати. Це точно не привід для паніки, вважає експерт.

"Поки дуже рано робити висновки, бо події розвиваються в космічній швидкості. Зараз можна виділити лише кілька проміжкових факторів, які, схоже, відіграватимуть вагому роль у подальшому перебігу подій. Що зараз робить Трамп? Намагається просто зібрати бабло: девелоперський проект "Сектор Газа" потребує грошей. І за нього мають платити інші, не США", – зазначив експерт.

До того ж, продовжує аналітик, Трамп намагається показати, що він може відривати від Китаю його сателітів, незважаючи на те, що це абсолютно утопічна історія, але Трампу хочеться в це вірити.

"Трамп вважає, що ця історія взагалі не накладає на нього зобовʼязання. Тут він дружить, а там не дружить. Це, між іншим підтверджує утопічність попереднього пункту. Але також пояснює нинішню логіку Трампа в російсько-українській війні – тут він арештовує судна тіньового флоту, а тут запрошує в Раду миру", – зазначив експерт.

На його думку, Трамп живе з ідеєю розвалу ЄС, який тільки він (Трамп) має "доїти". І це ще один елемент розвалу ЄС, як єдиного у світі утворення, яке пропагує демократичні цінності. Ну, а цінності, з точки зору Трампа є непотрібними атавізмами. Рада миру плюс Гренландія та плюс погрози Росії напасти на Балтійські країни та, можливо, захопити Шпіцберген – все це творить ідеальний шторм в ЄС.

"Зараз багато хто говорить про те, що Рада миру може стати альтернативою ООН. Але тут варто зауважити інше: якщо ця рада запрацює, вона точно остаточно поховає СОТ, яка так потрібна Китаю і проти якої так активно виступає Трамп", – зауважив аналітик.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "Рада миру" чи "рада війни": Зеленський жорстко відповів на ініціативу Трампа.



