«Рада миру» з правом вето Трампа: чому Путіна кличуть за стіл переговорів попри війну в Україні

Президент США Дональд Трамп запросив російського диктатора Володимира Путіна приєднатися до так званої "Ради миру" — нового органу, створеного для посередництва у врегулюванні конфлікту в Газі та інших глобальних "гарячих точках". У Кремлі підтвердили отримання запрошення: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва "вивчає всі деталі пропозиції" та розраховує на обговорення її умов із Вашингтоном, повідомляє Financial Times.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Видання зазначає, що цей крок може свідчити про прагнення Трампа зберегти теплі особисті стосунки з Путіним, попри те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну наближається до четвертої річниці, а Кремль демонструє жорстку позицію щодо мирного плану, підтриманого США.

Разом з тим і Москва зацікавлена у збереженні контактів із нинішнім президентом США. Це відбувається на тлі затримання у Вашингтоні президента Венесуели Ніколаса Мадуро та підтримки США протестів проти влади Ірану – держав, які є союзниками Росії. Як пише FT, Кремль останнім часом уникає різкої критики США і навіть публічно хвалить Трампа, зокрема за його заяви щодо Гренландії. Пєсков назвав можливе "приєднання" острова кроком, який може увійти в світову історію.

За даними видання, запрошення до "Ради миру" отримали десятки лідерів держав. Орган очолить сам Трамп і матиме надзвичайно широкі повноваження: президент США отримає право вето та виключний контроль над створенням або ліквідацією підрозділів ради. Країни-учасниці виконуватимуть обмежені функції протягом трьох років, якщо не внесуть понад 1 млрд доларів уже в перший рік.

