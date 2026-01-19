Трамп готовий підвищувати ставки у питанні Гренландії: які наслідки для Європи та України

Європейський Союз розробляє низку жорстких заходів у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа щодо його намірів встановити контроль над Гренландією. Брюссель розглядає можливість запровадження мит на американські товари загальною вартістю 93 мільярди євро або обмеження доступу американських компаній до єдиного європейського ринку. Про це пише Financial Times з посиланням на європейських чиновників та дипломатів. Раніше Трамп оголосив про введення нового пакета мит для низки країн, які експортують товари до США. Трамп заявив, що це мито діятиме доти, доки "не буде досягнуто згоди про повне і абсолютне придбання Гренландії" Сполученими Штатами. Які наслідки такої політики Трампа можуть бути для Європи та України? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Гренландія. Фото: з відкритих джерел

Залишається сподіватися на розсудливість європейців

Політолог Дмитро Воронков зазначив, що він не міг би сказати, що особисто його дії Трампа якось дивують. Трамп традиційно нестабільний. Як і було раніше, сьогодні голова Білого дому намагається проводити політику ізоляції США від зовнішніх союзів. У цьому плані він намагається посилити позиції США.

"Видно, що Трамп готовий йти на конфлікти і сама собою напрошується паралель у торговельній війні з Китаєм, коли він тоді схвалив рішення задіяти радикальні важелі. Подібним шляхом Трамп діє і зараз. Як показує історія, ймовірність домовитися є, але Трамп – це не та людина, яка піде на поступки. Багато залежить від Європи, чи підуть європейці на це", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Щодо наслідків, то Дмитро Воронков каже, що наслідки, на жаль, ми спостерігаємо вже зараз.

"Трамп у якомусь сенсі повірив у себе після успішної операції у Венесуелі. Здобув Нобелівську премію миру і тепер йому вже цікавий образ миротворця, тому що він його, скажімо так, юридично зафіксував на публічному рівні і зараз у нього трохи виросли апетити. Він натхненний венесуельською операцією. І тому рівень радикалізму у його рішеннях значно зріс", – наголосив політолог.

За його словами, щодо України – це впливає на гірший бік, адже наша країна відходить на другий план.

"Ми вже не побачимо такого рівня заяв та такої продуктивної дипломатичної роботи щодо гарантій безпеки, як було раніше. При цьому однозначно можна сказати, що ці конфлікти на руку Росії та Китаю. Я впевнений, що РФ за своєю традицією максимально дестабілізуватиме цю ситуацію для того, щоб зберігався конфлікт між Європою та США. Тому що це веде до ослаблення позицій НАТО, що насамперед на користь РФ. На цьому тлі Росія, що вона і робить, може продовжувати свою агресію проти України", – каже експерт.

Підсумовуючи, Дмитро Воронков зазначив, що для України це дуже некомфортна ситуація. І зараз залишається сподіватися на розсудливість європейців. Тому що на розсудливість Трампа сподіватися не доводиться. Швидше за все, Європі доведеться виробляти якийсь консенсус, якусь зустрічну пропозицію щодо Вашингтона.

Тема угоди зі США та росією по Україні може відійти на другий план

Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут" Максим Ялі зазначив, що тривалий час Європа була впевнена, що головною загрозою її безпеці є росія. І, допомагаючи фінансово Україні, вона отримає ще два-три роки на усвідомлення нової геополітичної реальності та підготовки до можливої агресії проти країни ЄС.

Але "нова геополітична реальність" на ім'я Трамп вирішив по-іншому. Фактично вимагаючи від Данії передати їй частину суверенних територій у вигляді економічної угоди. При цьому відкрито заявляючи, що, якщо не вдасться вирішити питання дипломатичним шляхом, то вдасться до "жорсткіших" методів", – зазначив політолог.

За його словами, для України ця ситуація матиме негативні наслідки.

"Все складніше апелюватиме до порушення росією міжнародного права, в дію якого вже ніхто не вірить. Відповідно ускладниться процес отримання репарацій. Але до цього треба буде дожити. Увага та фінанси ЄС будуть спрямовані на врегулювання нової торгової війни зі США. І тема угоди зі США та Росії по Україні може відійти на другий план. Сподіватимемося, що все закінчиться мирно і швидко. Але те, що Трамп вже смакував після легкої та стрімкої спецоперації з викраденням Мадуро, стає очевидним. Отже, все може на Гренландії і не закінчиться. Залежно від результату торгів із ЄС", – зазначив Максим Ялі.

Експерт наголошує, тепер про гарантії безпеки країнам НАТО з боку США якось зовсім ніяково стало згадувати.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європа сама запустила небезпечний процес: до якого дерибану готові США та РФ.



