Европа сама запустила опасный процесс: к какому дерибану готовы США и РФ

Кравцев Сергей
Дональд Трамп выставил ультиматум формальным союзникам США, что те, под страхом "тарифов" должны отдать ему Гренландию. То есть, или грабеж экономический, или грабеж территориальный. Об этом рассказал политолог Петр Олещук.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
При этом Петр Олещук отмечает, что в случившемся европейцы в известной степени сами виноваты. Ведь когда Россия напала на Украину, США постоянно сдерживали и ограничивали помощь для Украины от европейцев.
Он продолжает, когда США торговали суверенитетом Украины ради собственных мутных целей по отношению к РФ, европейцы это глотали, потому что "Украина – это Европа, но не прям настолько". Теперь мутные цели США затронули их. И что делать? Не буду писать банальности о субъектности и политической воле.
Читайте на портале "Комментарии" — восемь европейских государств, которым президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум из-за позиции относительно Гренландии, выступили с общим заявлением, предостерег от эскалации и подтвердив готовность к диалогу. Речь идет о Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Великобритании.