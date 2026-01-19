Дональд Трамп выставил ультиматум формальным союзникам США, что те, под страхом "тарифов" должны отдать ему Гренландию. То есть, или грабеж экономический, или грабеж территориальный. Об этом рассказал политолог Петр Олещук.

"Конечно, население самой Гренландии никто спрашивать не собирается. Все как в Средневековье, в котором, очевидно, и живет Трамп", – отметил эксперт.

При этом Петр Олещук отмечает, что в случившемся европейцы в известной степени сами виноваты. Ведь когда Россия напала на Украину, США постоянно сдерживали и ограничивали помощь для Украины от европейцев.

"Самолеты от Польши? Не надо! Танки? Слишком рано! Ракеты? Не может быть и речи. И европейцы слушали. Ибо не жили своим умом и интересами, а жили прошлым, в котором США всегда должны были их защищать. Теперь угрозу несут сами США. И у европейцев нет ничего, кроме беспомощности", – отметил эксперт.

Он продолжает, когда США торговали суверенитетом Украины ради собственных мутных целей по отношению к РФ, европейцы это глотали, потому что "Украина – это Европа, но не прям настолько". Теперь мутные цели США затронули их. И что делать? Не буду писать банальности о субъектности и политической воле.

"Когда Европа проглотила агрессию рашки против Украины и заняла американскую позицию "управления эскалацией" (читай — "постепенно скармливаем Украину решке, надеясь, что рашка надорвется, остановится и начнет "перестройку"), Европа запустила процесс, который, в конце концов, привел ее к моменту Петр Олещук.

