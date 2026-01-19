Європа сама запустила небезпечний процес: до якого дерибану готові США і РФ

Рубрики
Дональд Трамп виставив ультиматум формальним союзникам США, що ті, під страхом "тарифів" повинні віддати йому Гренландію. Тобто, або грабунок економічний, або грабунок територіальний. Про це розповів політолог Петро Олещук.
Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел
При цьому Петро Олещук зауважує, що у тому, що сталося європейці до певної міри самі винні. Адже, коли Росія напала на Україну, США постійно стримували та обмежували допомогу для України від європейців.
Він продовжує, коли США торгували суверенітетом України заради власних мутних цілей щодо РФ, європейці це ковтали, бо "Україна – це Європа, але не прям настільки". Тепер мутні цілі США торкнулися їх. І що будемо робити? Не буду писати банальності про субʼєктність і політичну волю.
