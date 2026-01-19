Європа сама запустила небезпечний процес: до якого дерибану готові США і РФ

Дональд Трамп виставив ультиматум формальним союзникам США, що ті, під страхом "тарифів" повинні віддати йому Гренландію. Тобто, або грабунок економічний, або грабунок територіальний. Про це розповів політолог Петро Олещук.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

"Звісно, населення самої Гренландії ніхто питати не збирається. Все як у Середньовіччі, у якому, очевидно, і живе Трамп", – зазначив експерт.

При цьому Петро Олещук зауважує, що у тому, що сталося європейці до певної міри самі винні. Адже, коли Росія напала на Україну, США постійно стримували та обмежували допомогу для України від європейців.

"Літаки від Польщі? Не треба! Танки? Зарано! Ракети? Не може бути і мови. І європейці слухали. Бо не жили своїм розумом і інтересами, а жили минулим, у якому США завжди мали їх захищати. Тепер загрозу несуть самі США. І у європейців немає нічого, окрім безпорадності", – зазначив експерт.

Він продовжує, коли США торгували суверенітетом України заради власних мутних цілей щодо РФ, європейці це ковтали, бо "Україна – це Європа, але не прям настільки". Тепер мутні цілі США торкнулися їх. І що будемо робити? Не буду писати банальності про субʼєктність і політичну волю.

"Коли Європа проковтнула агресію рашки проти України і зайняла американську позицію "управління ескалацією" (читай — "поступово згодовуємо Україну рашці, сподіваючись, що рашка надірветься, зупиниться і почне "перестройку"), Європа запустила процес, який, зрештою, привів її до моменту "без пʼяти хвилин дерибану рашкою і США", — зазначив Петро Олещук.

