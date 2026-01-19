Трамп готов повышать ставки в вопросе Гренландии: какие последствия для Европы и Украины

Европейский Союз разрабатывает пакет жестких мер в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа относительно его намерениями установить контроль над Гренландией. Брюссель рассматривает возможность введения пошлин на американские товары общей стоимостью 93 миллиарда евро или ограничения доступа американских компаний к единому европейскому рынку. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов. Ранее Трамп объявил о введении нового пакета пошлин для ряда стран, экспортирующих товары в США. Трамп заявил, что эти пошлины будут действовать до тех пор, пока "не будет достигнуто соглашение о полном и абсолютном приобретении Гренландии" Соединенными Штатами. Какие последствия такой политики Трампа могут быть для Европы и Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Остаётся надеяться на благоразумность европейцев

Политолог Дмитрий Воронков отметил, что он бы не мог сказать, что лично его действия Трампа как-то удивляют. Трамп традиционно нестабилен. Как было ранее, так сегодня глава Белого дома пытается проводить политику изоляции США от внешних союзов. В этом плане он пытается усилить позиции США.

"Видно, что Трамп готов идти на конфликты и сама собой напрашивается параллель в торговой войне с Китаем, когда он тогда одобрил решение задействовать на радикальные рычаги. Подобным путём Трамп действует и сейчас. Как показывает история, вероятность договориться есть, но Трамп – это не тот человек, который пойдёт на уступки. Многое зависит от Европы, пойдут ли европейцы на это", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается последствий, то Дмитрий Воронков говорит, что последствия, к сожалению, мы наблюдаем уже сейчас.

"Трамп в каком-то смысле поверил в себя после успешной операции в Венесуэле. Получил Нобелевскую премию мира и теперь ему уже интересен образ миротворца, потому что он его, скажем так, юридически зафиксировал на публичном уровне и сейчас у него немножко выросли аппетиты. Он вдохновлён венесуэльской операцией. И поэтому уровень радикализма в его решениях значительно вырос", – отметил политолог.

По его словам, касательно Украины – это влияет в худшую сторону, ведь наша страна отходит на второй план.

"Мы уже не увидим такого уровня заявлений и такой продуктивной дипломатической работы в отношении гарантий безопасности, как было ранее. При этом однозначно можно сказать, что данные конфликты на руку России и Китаю. Я уверен, что РФ будет по своей традиции максимально дестабилизировать эту ситуацию для того, чтобы сохранялся конфликт между Европой и США. Потому что это ведет к ослаблению позиций НАТО, что, прежде всего, в интересах РФ. На этом фоне Россия, что она и делает, может продолжать свою агрессию против Украины", – говорит эксперт.

Подытоживая, Дмитрий Воронков отметил, что для Украины это очень и очень некомфортная ситуация. И сейчас остаётся надеяться на благоразумность европейцев. Потому что на благоразумность Трампа надеяться не приходится. Скорее всего Европе придётся вырабатывать какой-то консенсус, какое-то встречное предложение по отношению к Вашингтону.

Тема сделки с США и рф по Украине может отойти на второй план

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли отметил, долго время Европа была уверена, что главной угрозой её безопасности является россия. И, что, помогая финансово Украине она получит еще два-три года на осознание новой геополитической реальности и подготовке к возможной агрессии против страны ЕС.

"Но "новая геополитическая реальность" по имени Трамп решил по-другому. Фактически требуя от Дании передать ей часть суверенных территорий под видом экономической сделки. При этом открыто заявляя, что, если не удастся решить вопрос дипломатическим путём, то прибегнет к более "жёстким" методам", – отметил политолог.

По его словам, для Украины эта ситуация будет иметь негативные последствия.

"Все сложнее будет апеллировать к нарушению россией международного права, в действие которого уже никто не верит. Соответственно усложнится процесс получения репараций. Но до этого еще нужно будет дожить. Внимание и финансы ЕС будут направлено на урегулирование новой торговой войны с США. И тема сделки с США и рф по Украине может отойти на второй план. Будем надеяться, что все закончится мирно и быстро. Но то, что Трамп уже вошёл во вкус после лёгкой и стремительной спецоперации с похищением Мадуро, становится очевидным. Так что все может на Гренландии и не закончится. В зависимости от результата торгов с ЕС", – отметил Максим Яли.

Эксперт подчеркивает, теперь про гарантии безопасности странам НАТО со стороны США как-то совсем неловко стало вспоминать.

