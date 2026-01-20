«Совет мира» с правом вето Трампа: почему Путина зовут за стол переговоров, несмотря на войну в Украине

Президент США Дональд Трамп пригласил российского диктатора Владимира Путина присоединиться к так называемому "Совету мира" — новому органу, созданному для посредничества в урегулировании конфликта в Газе и других глобальных "горячих точках". В Кремле подтвердили получение приглашения: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва "изучает все детали предложения" и рассчитывает на обсуждение ее условий с Вашингтоном, сообщает Financial Times.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что этот шаг может свидетельствовать о стремлении Трампа сохранить теплые личные отношения с Путиным, несмотря на то, что полномасштабное вторжение России в Украину близится к четвертой годовщине, а Кремль демонстрирует жесткую позицию по мирному плану, поддержанному США.

Вместе с тем, и Москва заинтересована в сохранении контактов с нынешним президентом США. Это происходит на фоне задержания в Вашингтоне президента Венесуэлы Николаса Мадуро и поддержки США протестов против властей Ирана – государств, являющихся союзниками России. Как пишет FT, Кремль в последнее время избегает резкой критики США и даже публично хвалит Трампа, в том числе при его заявлениях по Гренландии. Песков назвал возможное "присоединение" острова шагом, способным войти в мировую историю.

По данным издания, приглашения в "Совет мира" получили десятки лидеров государств. Орган возглавит сам Трамп и будет чрезвычайно широкими полномочиями: президент США получит право вето и исключительный контроль над созданием или ликвидацией подразделений совета. Страны-участники будут выполнять ограниченные функции в течение трех лет, если не внесут более 1 млрд долларов уже в первый год.

Читайте на портале "Комментарии" — Дональд Трамп готов повышать ставки в вопросе Гренландии: каковы последствия для Европы и Украины.



