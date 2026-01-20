Зачем Трампу Совет мира с Россией: есть ли причины для волнения

Президент США Дональд Трамп направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение присоединиться к Совету мира, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Однако Украина пока не спешит соглашаться с предложением, поскольку среди приглашенных в Раду есть российский диктатор Владимир Путин и белорусский глава Александр Лукашенко. О чем говорит такой шаг Трампа? Есть ли повод для волнения, что Вашингтон продолжает поэтапно выводить Москву из изоляции? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Совет мира

Трампу удобно говорить с диктаторами

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко отметил, что по выводу путина из изоляции, то после личной встречи полностью понятно, что Трамп к этому стремится.

"Думаю, что это чисто психологическая история. Потому что Трампу удобно говорить с такими людьми. Он вообще стремится быть диктатором. Весь его стиль переговоров проходит по формату: вы обязаны делать все, что я хочу и плевать на все процедуры, иначе я… и дальше какие-то угрозы. И диктаторы ему понятны. С Лукашенко он также ведет переговоры", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается этого странного образования Совета мира, то участие в нем Трамп пытается продать, а деньгами распоряжаться сам. Логично, что туда не сильно желают вступать другие страны. Тем более, в условиях, когда там окажутся диктаторы, с которыми за один стол садиться нельзя.

"О волнениях. Нет, я бы не волновался раньше времени, потому что большинство таких упреков Трампа заканчивается тем, что он "отползает" (Trump Always Chickens Out). И постоянно находится в эмоциональных качелях, как меняется его позиция по поводу того, выигрывает Украина или проигрывает при том, что радикальных изменений на фронте не происходит. Кроме того, у Трампа сейчас много внутренних проблем. Он сам сказал, что если выборы будут для него неудачными, то его посадят", – подытожил Андрей Еременко.

Трамп живет с идеей развала ЕС

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян сразу отверг мнения о том, что после приглашения России в Совет мира нужно паниковать. Это определенно не повод для паники, считает эксперт.

"Пока очень рано делать выводы, потому что события развиваются в космической скорости. Сейчас можно выделить лишь несколько промежуточных факторов, которые, похоже, будут играть важную роль в дальнейшем ходе событий. Что сейчас делает Трамп? Пытается просто собрать бабло: девелоперский проект "Сектор Газа" нуждается в деньгах. И за него должны платить другие, не США", – отметил эксперт.

К тому же, продолжает аналитик, Трамп пытается показать, что он может отрывать от Китая его сателлитов, несмотря на то что это абсолютно утопическая история, но Трампу хочется в это верить.

"Трамп считает, что эта история вообще не налагает на него обязательства. Здесь он дружит, а там не дружит. Это, между прочим, подтверждает утопичность предыдущего пункта. Но также объясняет нынешнюю логику Трампа в российско-украинской войне – здесь он арестовывает суда теневого флота, а здесь приглашает в Совет мира", – отметил эксперт.

По его мнению, Трамп живет с идеей развала ЕС, который только он (Трамп) должен "доить". И это еще один элемент развала ЕС, как единственного в мире образования, пропагандирующего демократические ценности. Ну а ценности, с точки зрения Трампа являются ненужными атавизмами. Совет мира плюс Гренландия и угрозы России напасть на Балтийские страны и, возможно, захватить Шпицберген – все это создает идеальный шторм в ЕС.

"Сейчас многие говорят о том, что Совет мира может стать альтернативой ООН. Но здесь стоит заметить другое: если этот совет заработает, он точно окончательно похоронит ВТО, которая так нужна Китаю и против которой так активно выступает Трамп", – отметил аналитик.

