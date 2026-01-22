ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области: DeepState раскрыл подробности

Украинские защитники зачистили и освободили от российских окупантов село Сухецкое в Донецкой области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете мониторингового проекта DeepState.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся вблизи Мирнограда и Дорожнянки. От противника зачищено Сухецкое", — отмечают аналитики.

Как известно, село Сухецкое на карте DeepState обозначено как освобожденное. Этот населенный пункт находится севернее Родинского в Мирноградской городской общине Покровского района.

Село Дорожнянка находится в Гуляйпольском городском обществе Пологовского района Запорожской области. Этот населенный пункт оккупирован.

Также издание "Комментарии" сообщало — оперативная обстановка на Покровском направлении остается одной из самых сложных на фронте. В районе агломерации Покровск-Мирноград продолжается интенсивное и изнурительное противостояние, во время которого ежесуточно фиксируется около полусотни боевых столкновений. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По его словам, российские войска существенно наращивают давление, активно подтягивают резервы в Покровск и пытаются обнаружить уязвимые участки в украинской обороне.



