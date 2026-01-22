logo

ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области: DeepState раскрыл подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области: DeepState раскрыл подробности

DeepState зафиксировал, что Силы обороны освободили село Сухецкое в Донецкой области.

22 января 2026, 11:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские защитники зачистили и освободили от российских окупантов село Сухецкое в Донецкой области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете мониторингового проекта DeepState.

ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области: DeepState раскрыл подробности

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся вблизи Мирнограда и Дорожнянки. От противника зачищено Сухецкое", — отмечают аналитики.

Как известно, село Сухецкое на карте DeepState обозначено как освобожденное. Этот населенный пункт находится севернее Родинского в Мирноградской городской общине Покровского района.

Село Дорожнянка находится в Гуляйпольском городском обществе Пологовского района Запорожской области. Этот населенный пункт оккупирован.

По его словам, российские войска существенно наращивают давление, активно подтягивают резервы в Покровск и пытаются обнаружить уязвимые участки в украинской обороне.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/23105
