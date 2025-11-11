Знов тривожні новини з двох областей: деталі від DeepState

Російські окупанти захопили два населені пункти і мають просування поблизу п'яти. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні українського моніторингового проекту DeepState.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Зокрема, ворог окупував Катеринівку (Донецька область) та Новомиколаївку (Запорізька область).

Також у повідомленні аналітиків зазначається, що загарбники просунулися поблизу Олександро-Калинового (Донецька область), Луча (Донецька область), Солодкого, Нового та Яблучного (Запорізька область).

Читайте також на порталі "Коментарі" – російські окупаційні війська просунулися ще глибше на територію України у Донецькій та Запорізькій областях. Про це йшлося у повідомленні моніторингового аналітичного проекту DeepState від 10 листопада.

Повідомлялося, що ворог просунувся поблизу населених пунктів Середнє, Травневе, Котлине (всі три – Донецька область) та Красногірське на Запоріжжі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Покровськ не перебуває в оточенні, а Мирноград – під загрозою оперативного оточення із взяттям під повний вогневий чи фізичний контроль усіх шляхів логістики. Про це йдеться в оновленому звіті українського аналітичного моніторингового проекту DeepState.

Раніше "Коментарі" писали – українські захисники продовжують утримувати позиції у Покровську та Мирнограді, незважаючи на зростання інтенсивності штурмів з боку російських загарбників. Про це йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ. Як Путін хоче використати можливе захоплення Покровська? Яку перевагу отримають росіяни, якщо захоплять Покровськ? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.



