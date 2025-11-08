logo

Ситуация стала еще хуже: в DeepState рассказали, какой город ВСУ удерживают из последних сил
Ситуация стала еще хуже: в DeepState рассказали, какой город ВСУ удерживают из последних сил

В DeepState рассказали о патовой ситуации в Мирнограде

8 ноября 2025, 17:20
Автор:
Кравцев Сергей

Покровск не находится в окружении, а Мирноград – под угрозой оперативного окружения со взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете украинского аналитического мониторингового проекта DeepState.

Ситуация стала еще хуже: в DeepState рассказали, какой город ВСУ удерживают из последних сил

Бои за Мирноград. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, продолжается инфильтрация российских захватчиков в Покровск, где осуществляется как их фиксация практически во всех точках города, так и их уничтожение.

Отмечается, что россияне "активно затягивают экипажи своих пилотов, которые помогают пехоте, а также являются большим препятствием для продвижений украинских военных и прокладки в целом любой логистики". В то же время враг пытается затянуть туда свои минометы, чтобы взять логистику под более плотный огонь.

"Если говорить о Покровске, то он не находится в окружении и никак не может находиться, ведь в него инфильтрируется противник и осуществляет свою деятельность непосредственно в городе. А точка пропитки одна — южная часть населенного пункта", — отметили аналитики.

В то же время Мирноград "находится под угрозой оперативного окружения со взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики". "Так же под угрозой находится и вся Мирноградская агломерация, где находятся позиции бойцов СОУ", — отметили в DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — западные медиа продолжают изобиловать мрачными для Украины заголовками о якобы уже решенном участии Покровска и Мирнограда, которые могут оказаться под полной оккупацией врага в ближайшие несколько недель. Есть ли смысл, учитывая нынешнюю ситуацию, и дальше держать оборону Покровска? Куда враг может нанести следующий удар в случае оккупации города? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/22722
