Есть ли смысл и дальше удерживать Покровск: на какие города РФ может пойти дальше

Западные медиа продолжают изобиловать мрачными для Украины заголовками о якобы уже решенном участии Покровска и Мирнограда, которые могут оказаться под полной оккупацией врага в ближайшие несколько недель. Есть ли смысл, учитывая нынешнюю ситуацию, и дальше держать оборону Покровска? Куда враг может нанести следующий удар в случае оккупации города? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Покровск нужно было оставлять еще дней 10 назад

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак так прокомментировал ситуацию:

"Покровск соскальзывает, если можно так сказать, в бездну. Город, по разным оценкам, на 80-85% уже захвачен оккупантами. Об удержании города речь уже не идет. Речь идет, в первую очередь, о том, как сохранить жизнь нашим военным, оказавшимся в этом мешке и еще не закрывшемся. Как их вывести – это вопрос номер один. И второй вопрос – как по возможности спасти имущество, которое там осталось, на многие миллионы гривен, а возможно даже на сотни миллионов гривен. Речь о вооружении, разнообразной технике, дронах. Все это оснащение там остается. Как его все вывести или в крайнем случае уничтожить, чтобы оно не досталось россиянам – это вопрос. Поэтому, мне кажется, Покровск уже обречен. И из него нужно было выходить, возможно, дней 10 назад".

При этом Иван Ступак отмечает, что очень важно, чтобы эта военная операция не превратилась в политическую операцию, чтобы не начали отдельные политики играть этой темой и не спекулировать на ней, создавать новую медийную "крепость".

"Мы же понимаем, что это напрямую сказывается на наших жертвах среди военных. Этого нужно избавиться однозначно", – заметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается того, куда сдвинется враг, то эксперт говорит, что дальше с вероятностью на 99% — это будет Константиновка.

"Там наши военные уже формируют новые укрепрайоны. А дальше – Славянск и Краматорск. Это последний ключевые города Донецкой области, те, которые Россия давно стремится захватить. Конечно, никто не теряет бдительности от того, что будет происходить в Запорожской и Днепропетровской областях, в частности, возможно движение россиян в направлении Запорожья. Там продвижение россиян не основное, но, к сожалению, оно тоже есть", – констатировал Иван Ступак.

Мы попали в своего рода ловушку

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков отметил, сегодня в Покровске бои ведутся везде, тем самым затрудняя ВСУ организовывать сплошную плотную оборону.

"Такие городские бои не приносят ни одной стороне преимущество. Так как потери, как санитарные, так и безвозвратные с обеих сторон – одинаковые. Но у противника есть возможность эвакуировать раненых, а у нас нет, что несёт дополнительную нагрузку на стойкость и морально-боевой дух и качество личного состава", – отметил эксперт.

При этом Олег Стариков обратил внимание, что в Покровске противником используется метод поглощения, а в соседнем Мирнограде – окружения.

"После Добропольского прорыва вооруженных сил РФ командование ВСУ ещё пыталась локализовать ситуацию, проведя контрнаступление для срезания верхушки этого выступа. Но взять под контроль Родинское не удаётся. Сейчас битва за Родинское является решающей не только в осенней компании, но и всей военной компании 2025 года. Если ВСУ удастся выбить из него россиян, тогда удастся ослабить давление с восточного фланга на наш гарнизон и возобновить логистику. Если не удастся, то ситуация приобретёт угрожающий характер. Мы попали в своего рода ловушку, которую подготовило российское командование на Покровском направлении", – отметил эксперт.

Что касается дальнейшего разворачивания событий, то Олег Стариков говорит, что враг направит все свои силы на Константиновское направление, а далее на Дружковку, Славянск и Краматорск с юга. А с севера противник задействует войска с Купянского направления.

"Возможен и второй вариант, когда противник пойдёт на запад в сторону Павлодара, принимая попытки выйти на левый берег Днепра, создав таким образом естественную оборонительную позицию, а дальше открывается прямая дорога на север по руслу реки", – подытожил эксперт.

