Київ не дає наказу на відступ: на Заході попередили про катастрофу з утримуванням Покровська

Офіційний Київ заперечує твердження Кремля, що українські війська у місті оточені, але визнає надзвичайну складність ситуації. За оцінками аналітиків, Покровськ може впасти протягом кількох тижнів, хоч темпи російського наступу залишаються повільними. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Журналісти поспілкувалися із українськими військовими. Один із офіцерів ЗСУ зізнався, що за всю війну він не бачив, щоб росіяни зазнавали таких шалених втрат і все одно продовжували тиснути.

The Wall Street Journal зазначає, що багато українських підрозділів у Покровську сильно недоукомплектовані — деякі мають лише 20% від штатної чисельності. Один командир розвідроти розповів, що з його двадцяти бійців лише п'ятеро залишаються у строю.

"Згодом бої стають складнішими", — сказав він. "З'являється все більше технологій, спрямованих на вбивство людей".

Офіцер 68-ї бригади сказав, що час відступати з міста, але наказу досі немає.

"Втрати того не варті. Вони просто безглузді. Немає жодного варіанту, навіть із великою кількістю підкріплень, щоб ми повернули собі місто", – зазначив військовий.

ЗМІ пише, попри це президент Володимир Зеленський закликає не здавати позицій.

"Треба захищати солдата. Це найважливіше", — заявив він, але не згадав про можливість відступу.

Журналісти наголошують, якщо Україна відступить із Покровська, їй, ймовірно, доведеться залишити і сусідній Мирноград, який уже перебуває під загрозою оточення.

Читайте також на порталі "Коментарі" – фактично вся Україна стежить за тим, що відбувається навколо Покровська та у самому Покровську. Що відбувається у напівосадженому місті? Чи Україна поступово його втрачає? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.



