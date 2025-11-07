Киев не дает приказ на отступление: на Западе предупредили о катастрофе с удерживанием Покровска

Рубрики
Официальный Киев отрицает утверждение Кремля, что украинские войска в городе окружены, но признает чрезвычайную сложность ситуации. По оценкам аналитиков, Покровск может упасть в течение нескольких недель, хотя темпы российского наступления остаются медленными. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Журналисты пообщались с украинскими военными. Один из офицеров ВСУ признался, что за всю войну он не видел, чтобы россияне несли такие бешенные потери и все равно продолжали давить.
The Wall Street Journal отмечает, многие украинские подразделения в Покровске сильно недоукомплектованы — некоторые имеют лишь 20% от штатной численности. Один командир разведроты рассказал, что из его двадцати бойцов только пятеро остаются в строю.
Офицер 68-й бригады сказал, что время отступать из города, но приказа все еще нет.
СМИ пишет, несмотря на это, президент Владимир Зеленский призывает не сдавать позиций.
Журналисты подчеркивают, если Украина отступит из Покровска, ей, вероятно, придется оставить и соседний Мирноград, который уже находится под угрозой окружения.
