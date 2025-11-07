Киев не дает приказ на отступление: на Западе предупредили о катастрофе с удерживанием Покровска

Официальный Киев отрицает утверждение Кремля, что украинские войска в городе окружены, но признает чрезвычайную сложность ситуации. По оценкам аналитиков, Покровск может упасть в течение нескольких недель, хотя темпы российского наступления остаются медленными. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Журналисты пообщались с украинскими военными. Один из офицеров ВСУ признался, что за всю войну он не видел, чтобы россияне несли такие бешенные потери и все равно продолжали давить.

The Wall Street Journal отмечает, многие украинские подразделения в Покровске сильно недоукомплектованы — некоторые имеют лишь 20% от штатной численности. Один командир разведроты рассказал, что из его двадцати бойцов только пятеро остаются в строю.

"Со временем бои становятся сложнее", — сказал он. "Появляется все больше технологий, направленных на убийство людей".

Офицер 68-й бригады сказал, что время отступать из города, но приказа все еще нет.

"Потери того не стоят. Они просто бессмысленны. Нет ни одного варианта, даже с большим количеством подкреплений, чтобы мы вернули себе город", – отметил военный.

СМИ пишет, несмотря на это, президент Владимир Зеленский призывает не сдавать позиций.

"Надо защищать солдата. Это самое важное", — заявил он, но не упомянул о возможности отступления.

Журналисты подчеркивают, если Украина отступит из Покровска, ей, вероятно, придется оставить и соседний Мирноград, который уже находится под угрозой окружения.

