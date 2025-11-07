Действительно ли Украина постепенно теряет Покровск: что происходит в городе

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Фактически вся Украина следит за тем, что происходит вокруг Покровска и в самом Покровске. Что происходит в полуосажденном городе? Действительно ли Украина постепенно его теряет? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Ветеран российско-украинской войны, военный эксперт Алексей Гетьман в эфире "Киев 24" заявил, что сейчас об окружении украинских защитников в Покровске Донецкой области речь не идет.
Эксперт добавил, что для логистики Силы обороны в этом районе используют роботизированную технику, привлекая минимально личный состав. В то же время он подтвердил, что россияне держат логистику украинских защитников под огневым контролем, что усложняет весь процесс.
При этом эксперт подчеркивает, если бы информация о том, что Покровск в полном окружении была правдивой, то ВСУ давно прекратили там сражаться, но бои, как мы знаем, продолжаются. Это означает, что наш гарнизон возле Покровска ведет активные боевые действия с большим использованием оружия и его логистика не отрезана.
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак заявил в эфире Радио NV заявил, что концептуально, в общем, город Покровск Донецкой области постепенно теряется. Возникает вопрос сохранения жизней украинских защитников и вывода их из города.
Эксперт считает большим героическим поступком украинских защитников зачистку горсовета Покровска от оккупантов и установление там украинского флага.
В то же время, по его словам, украинский десант, десантно-штурмовые войска, Центр специальных операций "Альфа" СБУ, Главное управление разведки "на своих плечах выносят город Покровск и не дают ему упасть под российское окружение".
Эксперт подчеркнул, важно сохранить жизни украинских защитников и не дать оккупантам захватить украинское вооружение.
Читайте также на портале "Комментарии" — градус напряжения в Покровске растет: почему может начаться неразбериха.