Действительно ли Украина постепенно теряет Покровск: что происходит в городе

Фактически вся Украина следит за тем, что происходит вокруг Покровска и в самом Покровске. Что происходит в полуосажденном городе? Действительно ли Украина постепенно его теряет? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Покровск не в полном окружении

Ветеран российско-украинской войны, военный эксперт Алексей Гетьман в эфире "Киев 24" заявил, что сейчас об окружении украинских защитников в Покровске Донецкой области речь не идет.

"Бои возле Покровска идут более года. Расстояние между группировками россиян, которые пытались окружить, составляет чуть более 10 километров. И оно не уменьшается по меньшей мере последние 3-4 месяца. Говорить, что невозможно ничего подвезти непосредственно к городу Покровск и там трудно вести боевые действия – не соответствует действительности", – сказал Гетьман.

Эксперт добавил, что для логистики Силы обороны в этом районе используют роботизированную технику, привлекая минимально личный состав. В то же время он подтвердил, что россияне держат логистику украинских защитников под огневым контролем, что усложняет весь процесс.

При этом эксперт подчеркивает, если бы информация о том, что Покровск в полном окружении была правдивой, то ВСУ давно прекратили там сражаться, но бои, как мы знаем, продолжаются. Это означает, что наш гарнизон возле Покровска ведет активные боевые действия с большим использованием оружия и его логистика не отрезана.

Важно сохранить жизни украинских защитников

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак заявил в эфире Радио NV заявил, что концептуально, в общем, город Покровск Донецкой области постепенно теряется. Возникает вопрос сохранения жизней украинских защитников и вывода их из города.

Эксперт считает большим героическим поступком украинских защитников зачистку горсовета Покровска от оккупантов и установление там украинского флага.

"Для морали это хорошо. Это показывает, что город Покровск не находится под контролем россиян. Но, концептуально, мы должны понимать, ситуация складывается в нашу пользу. Тактически, супер, есть положительные моменты, но в целом, мы, к сожалению, теряем город. Где-то быстрее, где-то медленнее", — считает Ступак.

В то же время, по его словам, украинский десант, десантно-штурмовые войска, Центр специальных операций "Альфа" СБУ, Главное управление разведки "на своих плечах выносят город Покровск и не дают ему упасть под российское окружение".

"Между этими двумя клешнями, которые можно увидеть на (карте) DeepState, сейчас разница в менее чем 5 км. Вчера DeepState не обновлялся в район Покровска. Это означает, что пока нет возможно о чем говорить, но, в предыдущие дни, обновление было не в нашу пользу", — добавил Ступак.

Эксперт подчеркнул, важно сохранить жизни украинских защитников и не дать оккупантам захватить украинское вооружение.

