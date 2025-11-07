Чи втрачає Україна поступово Покровськ: що відбувається у місті

Фактично вся Україна стежить за тим, що відбувається навколо Покровська та у самому Покровську. Що відбувається у напівосадженому місті? Чи справді Україна поступово його втрачає? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Покровськ не в повному оточенні

Ветеран російсько-української війни, військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі "Київ 24" заявив, що зараз про оточення українських захисників у Покровську Донецької області не йдеться.

"Бої біля Покровська йдуть понад рік. Відстань між угрупованнями росіян, які намагалися оточити, становить трохи більше 10 кілометрів. І вона не зменшується щонайменше останні 3-4 місяці. Говорити, що неможливо нічого підвезти безпосередньо до міста Покровськ і там важко вести бойові дії — не відповідає дійсності", — сказав Гетьман.

Експерт додав, що для логістики Сили оборони у цьому районі використовують роботизовану техніку, залучаючи мінімально особовий склад. Водночас, він підтвердив, що росіяни тримають логістику українських захисників під вогневим контролем, що ускладнює весь процес.

При цьому експерт наголошує, якби інформація про те, що Покровськ у повному оточенні була правдивою, то ЗСУ давно припинили там боротися, але бої, як ми знаємо, продовжуються. Це означає, що наш гарнізон біля Покровська веде активні бойові дії з великим використанням зброї та її логістика не відрізана.

Важливо зберегти життя українських захисників

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак заявив в ефірі Радіо NV заявив, що концептуально загалом місто Покровськ Донецької області поступово втрачається. Виникає питання збереження життів українських захисників та виведення їх із міста.

Експерт вважає великим героїчним вчинком українських захисників зачистку покровської міськради від окупантів і встановлення там українського прапора.

"Для моралі це добре. Це показує, що місто Покровськ не перебуває під контролем росіян. Але, концептуально, ми повинні розуміти, ситуація складається на нашу користь. Тактично, супер, є позитивні моменти, але загалом ми, на жаль, втрачаємо місто. Десь швидше, десь повільніше", — вважає Ступак.

Натомість, за його словами, український десант, десантно-штурмові війська, Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ, Головне управління розвідки "на своїх плечах виносять місто Покровськ і не дають йому впасти під російське оточення".

"Між цими двома клешнями, які можна побачити на (карті) DeepState, зараз різниця в менш ніж 5 км. Вчора DeepState не оновлювався в район Покровська. Це означає, що поки що немає можливого про що говорити, але, в попередні дні, оновлення було не на нашу користь", — додав Ступак.

Експерт наголосив, важливо зберегти життя українських захисників та не дати окупантам захопити українське озброєння.

