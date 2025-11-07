Чи втрачає Україна поступово Покровськ: що відбувається у місті

Рубрики
Фактично вся Україна стежить за тим, що відбувається навколо Покровська та у самому Покровську. Що відбувається у напівосадженому місті? Чи справді Україна поступово його втрачає? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел
Ветеран російсько-української війни, військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі "Київ 24" заявив, що зараз про оточення українських захисників у Покровську Донецької області не йдеться.
Експерт додав, що для логістики Сили оборони у цьому районі використовують роботизовану техніку, залучаючи мінімально особовий склад. Водночас, він підтвердив, що росіяни тримають логістику українських захисників під вогневим контролем, що ускладнює весь процес.
При цьому експерт наголошує, якби інформація про те, що Покровськ у повному оточенні була правдивою, то ЗСУ давно припинили там боротися, але бої, як ми знаємо, продовжуються. Це означає, що наш гарнізон біля Покровська веде активні бойові дії з великим використанням зброї та її логістика не відрізана.
Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак заявив в ефірі Радіо NV заявив, що концептуально загалом місто Покровськ Донецької області поступово втрачається. Виникає питання збереження життів українських захисників та виведення їх із міста.
Експерт вважає великим героїчним вчинком українських захисників зачистку покровської міськради від окупантів і встановлення там українського прапора.
Натомість, за його словами, український десант, десантно-штурмові війська, Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ, Головне управління розвідки "на своїх плечах виносять місто Покровськ і не дають йому впасти під російське оточення".
Експерт наголосив, важливо зберегти життя українських захисників та не дати окупантам захопити українське озброєння.
