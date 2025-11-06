Градус напряжения в Покровске растет: почему может начаться неразбериха

Ситуация на Покровском направлении сейчас действительно очень критическая, поскольку задействовано много различных подразделений, работу которых нужно синхронизировать. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" отметил, что за минувшие сутки на Покровском направлении произошло более 90 боестолкновений.

Борисенко признал, что ситуация действительно очень сложная и с нашей стороны основная сложность в том, что задействовано огромное количество различных подразделений. Как ВСУ и Национальной Гвардии, так и военной службы правопорядка. Очень много спецназовцев.

Даниил Борисенко добавил также, что в связи с этим трудно синхронизировать действия всех бойцов из разных подразделений.

"И очень ответственно, и очень важно синхронизировать действие всех ответственных и всех подразделений для того, чтобы проводить и ударно-поисковые действия, и блокирование подразделений нашего противника, продвижение в пределах города Покровск и перерезать ему логистические действия и возможности. И охотиться за точками взлета его пилотов", — подытожил начальник "Рубежа.

