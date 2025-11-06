Битва за Покровск подходит к концу: на Западе ответили, сколько дней осталось до падения города

Рубрики
Российские оккупационные войска фактически взяли в оцепление Покровск Донецкой области с севера и проникли в город с юга и востока. Этот населенный пункт может стать первым важным городом, захваченным армией РФ после падения Авдеевки в феврале 2024 года. Об этом пишет французское издание Le Monde. При этом западные аналитики допускают, что до полного захвата россиянами города остались считанные дни.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Журналисты пообщались с украинскими военными. Так неназванный офицер ВСУ из механизированной пехотной бригады, которая больше года находится в Покровске, признался, что было несколько фатальных "ошибок командования", которые позволили российским оккупационным силам окружить город.
Ссылаясь на заявление военных, журналисты отмечают, что падение города – это вопрос "дней, возможно, максимум двух недель".
Другой офицер бригады морских пехотинцев, передислоцированной в Покровск летом, говорит, что ситуация очень сложная.
Защитник считает, что враг имеет численное преимущество как в человеческих ресурсах, так и в дронах.
