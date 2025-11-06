Битва за Покровск подходит к концу: на Западе ответили, сколько дней осталось до падения города

Российские оккупационные войска фактически взяли в оцепление Покровск Донецкой области с севера и проникли в город с юга и востока. Этот населенный пункт может стать первым важным городом, захваченным армией РФ после падения Авдеевки в феврале 2024 года. Об этом пишет французское издание Le Monde. При этом западные аналитики допускают, что до полного захвата россиянами города остались считанные дни.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Журналисты пообщались с украинскими военными. Так неназванный офицер ВСУ из механизированной пехотной бригады, которая больше года находится в Покровске, признался, что было несколько фатальных "ошибок командования", которые позволили российским оккупационным силам окружить город.

"Уже несколько недель нет нормального снабжения, а последние несколько дней оно полностью прекратилось. Никакие транспортные средства не проезжают. Такой город, как Покровск, учитывая его размеры, многочисленные высотные здания и заводы с толстыми стенами, мог бы продержаться месяцами, годами, это же крепость", – сказал он.

Ссылаясь на заявление военных, журналисты отмечают, что падение города – это вопрос "дней, возможно, максимум двух недель".

Другой офицер бригады морских пехотинцев, передислоцированной в Покровск летом, говорит, что ситуация очень сложная.

"Наша часть все еще контролирует квартал, куда не проник ни один россиянин, но бои приближаются. За несколько дней они проникли во все районы", – отметил военный.

Защитник считает, что враг имеет численное преимущество как в человеческих ресурсах, так и в дронах.

"Я бы сказал, что их в этом районе втрое больше, чем нас. Когда мы уничтожаем группу из десяти солдат, сразу появляется другая. Мы уничтожаем пост дронов? Он появляется в другом месте. Их ресурсы кажутся неисчерпаемыми", – отметил он.

