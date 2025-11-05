В РФ заявляют о массовой сдаче в плен военных ВСУ в Покровске: в Украине отреагировали

В сети TikTok активно распространяется видео о якобы "массовой сдаче в плен украинских военных в районе Покровска". Эти ролики созданы с помощью искусственного интеллекта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Отмечается, что большинство таких видео сопровождаются подписями на разных иностранных языках, обращают внимание в Центре.

Аккаунты, которые распространяют эти ролики, имеют признаки координированной сети, специально создающей контент для продвижения кремлевских нарративов среди иностранных аудиторий.

Цель кампании, подчеркивают в ЦПД, — создать впечатление среди иностранных пользователей, что Украина проигрывает, а военная помощь не имеет смысла.

Внутри же Украины эти фейки призваны деморализовать население и навязать ощущение катастрофической ситуации на фронте.

"Российские войска не оставляют попыток захватить Покровск, продолжаются ожесточенные бои за город, Силы обороны Украины сдерживают врага. Кампания о "массовой сдаче в плен украинских военных в Покровске" является информационной составляющей военной операции россиян", — отмечают в ЦПД.

