В РФ заявляют о массовой сдаче в плен военных ВСУ в Покровске: в Украине отреагировали

В ЦПД заявили, что Россия распространяет фейки о Покровске, используя ИИ

5 ноября 2025, 07:01
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В сети TikTok активно распространяется видео о якобы "массовой сдаче в плен украинских военных в районе Покровска". Эти ролики созданы с помощью искусственного интеллекта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО.

В РФ заявляют о массовой сдаче в плен военных ВСУ в Покровске: в Украине отреагировали

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Отмечается, что большинство таких видео сопровождаются подписями на разных иностранных языках, обращают внимание в Центре.

Аккаунты, которые распространяют эти ролики, имеют признаки координированной сети, специально создающей контент для продвижения кремлевских нарративов среди иностранных аудиторий.

Цель кампании, подчеркивают в ЦПД, — создать впечатление среди иностранных пользователей, что Украина проигрывает, а военная помощь не имеет смысла.

Внутри же Украины эти фейки призваны деморализовать население и навязать ощущение катастрофической ситуации на фронте.

"Российские войска не оставляют попыток захватить Покровск, продолжаются ожесточенные бои за город, Силы обороны Украины сдерживают врага. Кампания о "массовой сдаче в плен украинских военных в Покровске" является информационной составляющей военной операции россиян", — отмечают в ЦПД.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты захватили уже 85% Покровска. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил в Х обозреватель немецкого таблоида "Bild" Юлиан Репке.

Также издание "Комментарии" сообщало – боевые подразделения ГУР Минобороны Украины проводят ряд успешных операций в Покровске Донецкой области, чтобы расширить огневое воздействие на логистику захватчиков. Об этом говорится в сообщении Telegram ГУР Минобороны Украины.



Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16121
